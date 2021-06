El público regresa a los platós de Telecinco ovacionando a Olga Moreno y Antonio David Flores

El arranque de Supervivientes este jueves en Telecinco fue lo más especial. Esta vez, la entrada de Jorge Javier Vázquez al plató incluía una ovación que se notaba mucho más sonora que en semanas anteriores. El propio presentador descubría que el público habría regresado al plató de Mediaset.

Telecinco y Cuatro fueron las primeras cadenas en prescindir del público ante la alarma por la aparición del covid-19 a comienzos de 2020. Ha pasado más de un año desde entonces, por eso tanto el presentador como los exsupervivientes y defensores que se encontraban en el plató se emocionaron al ver que a partir de ahora estarán acompañados.

"Muchas gracias por venir. Chicos, ¿dónde estabais? Que estábamos nosotros semana tras semana y no había ni dios", preguntó irónico Jorge Javier a las gradas en lo que fue uno de los momentos más emotivos vividos hasta ahora en la edición.

El público muestra su apoyo a Olga Moreno

Olga Moreno fue la gran protagonista de la gala de Supervivientes de este jueves. La concursante tuvo que enfrentarse a su compañera Lara Sajén en la complicada prueba de la noria salvaje, donde se disputaban el collar de líder. Tras unos minutos agónicos, Olga Moreno se alzó con la victoria: "Ha sido una de las cosas más brutales que he visto en cualquier edición de Supervivientes", reconoció Jorge Javier Vázquez.

Un esfuerzo que quiso dedicar a su marido, Antonio David Flores: "Se lo quiero dedicar a mi marido, que se lo merece. ¡Lo amo!". Unas palabras que hicieron estallar en aplausos y vítores al público, que quiso mostrar su apoyo a la concursante después de los complicados momentos que han tenido que vivir tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco.

"Ha sido uno de los mejores tiempos que hemos marcado en esta noria", apuntó Lara Álvarez antes de entregarle a Olga su collar de líder. "Cuando vuelvas a España tienes que ponerte este vídeo, porque lo que has hecho cuando te has caído y recuperar otra vez la noria es una de las cosas más brutales que he visto en cualquier edición de 'Supervivientes', felicidades", alabó Jorge Javier Vázquez desde plató.