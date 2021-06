Ágatha Ruiz de la Prada | Hola

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para hablar de la actualidad social de la semana. Que tras la nueva exclusiva en la revista ¡Hola! de Ágatha Ruiz de la Prada, negando una nueva relación con Luismi Rodríguez y comentando algunos detalles de la que tuvo con Luis Gasset, vuelve a estar centrada en la figura de la diseñadora.

Ágatha se despachó con Luis Gasset asegurando que no era un hombre precisamente "superapasionado". Algo que según la periodista Beatriz Cortázar, es una historia "que ya conocemos", tanto por parte del empresario como de la diseñadora.

"Cuando alguien empieza una relación con un anónimo se puede dar el factor sorpresa, pero cuando la empiezas con alguien cuya fama le precede, como Ágatha, luego no puedes llevarte las manos a la cabeza. Es verdad que Luis Gasset es sumamente discreto, culto, elegante, gente intelectualmente muy preparada, pero cuando empezó con Agatha ella ya venía de declaraciones explosivas contra su exmarido, sobre Luismi… Ahora Agatha está siendo Agatha, ni más ni menos".

No obstante, Gasset, poco acostumbrado a la prensa rosa, no gusta de verse metido en portadas de publicaciones del corazón y menos en esos términos personales. "Luis está preocupado y está molesto. Sé que estos días ha mandado un mensaje cariñoso a Ágatha, pero le ha rogado varias veces que no hable de él ni de sus hijas. Que son ya mujeres, pero hubo recientemente una pérdida familiar. Y él está de director de una firma importante, Ansorena, donde la discreción va en el cargo".

No obstante, tal y como desveló Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana en esRadio, "Ágatha ha visto que le hacen caso y por ahí seguirá". Todo ello unido a que se trata de declaraciones, las del miércoles en la revista, que desmienten todo lo que la propia diseñadora ha ido diciendo durante el último año sobre su ex. Ágatha, mientras tanto, sigue ahora enredada en otro asunto: su no-relación con el empresario apodado el Chatarrero de Parla, Luis Miguel Rodríguez.