La Asociación Cultural Rocío Jurado presidida por Gloria Camila, en peligro

La Asociación Cultural Rocío Jurado, con 14 años de historia, está a punto de ser disuelta, así lo aseguró este miércoles el programa Ya es mediodía. El grupo nació en Chipiona para rendir homenaje a la artista y actualmente está presidida por Gloria Camila. Sin embargo, tal y como contó Rosa Benito en el programa de Telecinco, la continuidad de la asociación estaría en peligro.

Al parecer, existe la intención de disolver esta formación desde hace años, una noticia que ha entristecido profundamente a su familia y a la propia Rosa Benito, que es socia desde el primer día de su fundación. La colaboradora no ha querido señalar al culpable de esta decisión, pero sus palabras dejaron entrever que hay alguien dentro de esa asociación que no tiene ningún afecto a la familia Mohedano: "Parece que todo lo que hacemos los Mohedano, porque yo me considero una Mohedano, molesta. Molesta que alcemos la figura de Rocío Jurado".

Además, aprovechó su colaboración para ensalzar el buen trabajo que durante más de una década ha tenido ese grupo de fans con el recuerdo de la artista: "Se encargan de limpiar el cementerio, de que no falten flores, de limpiar la famosa fuente donde está la estatua de Rocío… y todo es gracias a la asociación", agradeció.

Por su parte, Gloria Camila, como actual presidenta de la asociación, mantiene silencio sobre el tema pero se mantiene muy activa en redes sociales en todo lo referente a las actividades que organizan para darle más visibilidad.