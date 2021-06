Los rumores de guerra contra Carlota Corredera que niega Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez contó en su blog de la revista Lecturas un reciente encuentro con su amiga Mercedes Milá. Una cita en la que, según escribió, "alabamos a Carlota Corredera y ponemos verde a otra gente, tampoco os vayáis a pensar que ahora nos hemos tragado los dos a la Madre Teresa de Calcuta".

Unas palabras que vendrían a desmentir ciertos rumores sobre la presunta mala relación de Jorge Javier Vázquez con Carlota Corredera, convertida en la presentadora sensación de la temporada gracias a Rocío. Contar la verdad para seguir viva, donde lanzó todo tipo de exabruptos contra compañeros de cadena -pero no de productora- como Ana Rosa Quintana y abundó en esa reciente conducta mantenida por el propio Jorge Javier de expulsar a todo aquel "disidente" en lo político.

Hace escasos días La Razón publicó que, efectivamente, había un soterrado enfrentamiento entre ambos presentadores. Hay que subrayar que Jorge Javier y Carlota se reparten también, junto a otros como Paz Padilla, las labores de liderar Sálvame diario y otros programas de la cadena.

Pero Jesús Mariñas, responsable de esa información, habló casi de guerra abierta por liderar Mediaset, una que además podría acrecentarse durante el verano. Hay que recordar que la semana pasada se anunció la segunda temporada del docudrama de Rocío para el próximo otoño, y que si se mantiene la línea de la primera temporada sería Corredera a que se apuntaría de nuevo el tanto.

"En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan. Llama a Carlota y pídele permiso", dijo a David Valldeperas el presentador catalán.

"El asunto promete momentos únicos, situaciones imprevisibles y una divertida batalla veraniega. Es como un inesperado premio gordo con el que entretener el descanso, animar los largos días calientes y mantenernos en vela. El tema dará mucho juego. Me cuentan que Jorge Javier fue culpable en la posible y muy esperada pelea entre directores. Fue conflicto profesional y personal, no había manera de salvarlo", publicó La Razón.

Las palabras de alabanza de Jorge Javier a Mercedes Mila serían, si seguimos tirando de este hilo, un intento del popular presentador de atemperar los ánimos y desmentir esos rumores que surgen cada vez más. Aunque, a la vez, lanzaba el siguiente mensaje en su blog: "Confeccionar trajes a compañeros de la profesión es muy edificante porque así no tienes que estar permanentemente fingiendo delante de la cámara que todo el mundo es bueno. Porque no es así. Es más. No te fíes tú de los que van de bondadosos porque te la acabarán clavando".