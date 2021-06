El bulo de Pecas, su primer marido, la carta a Felipe Gónzalez... la Ayuso más natural se desahoga con Bertín

Isabel Díaz Ayuso fue la protagonista del primer episodio de la nueva temporada de Mi casa es la tuya de Telecinco. Bertín Osborne entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid para conocer su lado más personal y simpático a pesar de la campaña de desprestigio que la izquierda le ha montado durante años.

De la forma más natural posible, Ayuso comentó aspectos de su vida desconocidos y abrió su corazón para hablar de su juventud, su ascenso en política y su vida sentimental. Algunos de esos detalles fueron que se licenció en Periodismo, que cumple años el mismo día que Pablo Iglesias o que siempre le ha gustado la comunicación y la política. Ya de niña escribía cartas a políticos a través de periódicos o revistas.

"Le escribí una carta a Felipe González para decirle que estaba todo fatal", admitió sobre el que fuese presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996. "Yo veía todo muy mal, sobre todo el medioambiente, la tierra, la pobreza... Las cosas que nos interesaban a los niños. Entonces tenía ocho años", explicó. "Me contestó que no me preocupara, que se estaban haciendo muchas políticas para ayudar a los niños con necesidades y para el medioambiente". Un detalle que sorprendió al entrevistador: "Me parece fantástico que te contestara". "Absolutamente, siempre lo he reconocido y además se lo agradezco", contestó ella.

El perro de Esperanza Aguirre

Bertín Osborne se interesó por uno de los bulos más extendidos sobre Ayuso: la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre de la que supuestamente se encargaba la presidenta. "Eso es una chorrada como un piano", sentenció entre risas. La presidenta, especializada en Comunicación Política, desarrolló buena parte de sus comienzos en política en temas digitales y redes sociales.

"Yo iba a entrar en la Asamblea como diputada, la número 74. Había visto que en la Casa Blanca los presidentes tienen a sus perros en las redes y son cuentas de humor. Le creamos el perfil pero yo entré como diputada y alguien muy salao lo estuvo llevando un tiempo. De ahí han ido recortando que soy periodista, que fui viceconsejera, portavoz de mi partido, portavoz adjunta en un parlamento... Se quedaron con que pasé de llevarle la cuenta a un perro a presidenta de la Comunidad".

Amor y política

La vida sentimental de Ayuso despierta curiosidad desde que dio el gran salto a la política. Aunque se conocía que mantuvo una relación con su amigo de juventud Jairo Alonso, con el que rompió el año pasado, muchos no sabían que antes estuvo casada, aunque fue un matrimonio de juventud que apenas duró.

"Casi todo el tiempo que he estado en política he estado sola, alguna pareja he tenido, pero casi siempre he estado sola trabajando muchísimo. Las personas que me han conocido me han visto muy involucrada en el trabajo y lo han llevado bien, siempre me están pasando cosas", reconoció sobre su vida, en la que compaginar amor y trabajo puede resultar complicado.

Ayuso salió airosa de la pregunta sobre las famosas fotografías que publicó la revista Lecturas con un hombre en Ibiza: "¿Tú te crees? Para un día que me voy... Soy una desgraciada. Había hasta drones. Ahora veo los selfies y digo 'estos puntos negros ya sé lo que son'. Pero me sentía tan libre por allí...".

.@idiazayuso, sobre compaginar la política con la vida en pareja: "Yo siempre he sido la misma, siempre he trabajado muchísimo. Las personas con las que he compartido años o meses siempre me han visto muy involucrada en el trabajo" https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaAyuso pic.twitter.com/P1mJwAyYAy — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

Un calvario para su familia

Desde que llegó a la sede de la Puerta del Sol, para ella ha supuesto un calvario tomar las riendas de la región. "De mí se ha cuestionado todo y han criticado cada cosa que he hecho y dicho. Con mi familia se han ensañado de lo lindo, con mi padre especialmente", reveló.

"Me montaron una comisión de investigación falsa para intentar vincularme con los negocios de mis padres, porque salieron mal. Me han estado atacando constantemente y persiguiendo a familiares míos, que no voy a decir los nombres porque pueden intentarlo de nuevo". Sin embargo, desde que llegó al poder los vecinos de Madrid le han dedicado un cariño constante: "Ya lo hemos superado bastante bien. Pagas un precio altísimo, sobre todo con tu vida personal, pero una vez que mi familia es feliz y ya están en otra cosa, me compensa".