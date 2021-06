Ágatha Ruiz de la Prada, sin Luismi, y Mario Conde con Adriana en la expo Azul, Azul

La exposición del fotógrafo francés Jean-Daniel Lorieux en Madrid ha sido un motivo para reunir a un gran numero de rostros conocidos. Todos los que asistieron hacían el mismo comentario: un evento como los de antes de la pandemia.

El Día Mundial de los océanos ha sido definitivo para para la celebración de una muestra bajo el título de "Azul, Azul". El propio autor es quien ha querido que se celebrase en la capital del reino. En la actualidad es uno de los profesionales más requeridos por la cantidad de publicaciones que le quieren ver plasmado su trabajo.

Al frente de esta inauguración han estado, como siempre de manera impecable, Katy Mikhailova, que a su vez es la directora de la revista gratuita Fearless, y Berti Espinosa. En todo momento se guardaron las medidas de seguridad. Una exposición que fue un éxito rotundo, y el lugar elegido no pudo ser más acertado. La tienda de muebles de diseño; Gandía-Blasco Group, en plena Milla de Oro. Un local totalmente vanguardista, que recuerda a los de Nueva York.

Una de las primeras en llegar fue Bárbara Mirjan, la joven novia de Cayetano Martínez de Irujo, que al preguntarle por cómo se encontraba después de la última intervención quirúrgica dijo que estaba muy recuperado. "Está en la finca con su hijo Luis, que ya ha regresado de Inglaterra, y están en plena recolección". Barbara está pensando en promover proyectos y viajar porque no le gusta estar mentida en un despacho. Estudió Filología francesa y Administración de Empresas. "Tengo muy claro que paso de ser influencer y las redes sociales no me interesan en absoluto, al menos a corto plazo. Así lo explicó.

Agatha Ruiz de la Prada llegó sola, sin Luismi. "No estamos juntos, aunque me veréis muchas veces con él porque nos llevamos muy bien y somos grandes amigos. Mario Conde y Adriana Torres de Silva también acudieron, aunque tanto la pintora como el exbanquero evitaron la prensa. Hay que recordar que la aristócrata, que ostenta el titulo de marquesa de Mendaro, en su momento se vio como la perfecta candidata para Don Felipe VI, e incluso se relacionó con Guillermo de Holanda.

Eugenia Osborne y su hermana por parte de madre, Ana Patricia Portillo, también asistieron, y como era de esperar tuvieron unas palabras muy cariñosas para Fabiola, la que fuera mujer de su padre hasta hace unos meses. "Hablamos mucho por teléfono, y vamos a ver a Carlos con asiduidad. las dos coinciden en lo estupenda que es Fabiola, y la buenísima relación que mantiene con toda la familia.

Ainhoa Arteta llegó acompañada de su marido, Matías, y comentó lo mal que lo había pasado con él coronavirus y que afortunadamente ya estaba totalmente recuperada.