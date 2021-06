El entorno de Ana Soria, ¿culpable de que Enrique Ponce no firme el divorcio?

Hace unos días el digital Jaleos publicó la noticia del nuevo retraso de la celebración de la primera comunión de Bianca, la hija mayor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Aunque muchos apuntaron a que se debía a la supuesta condición de la empresaria de firmar el divorcio antes del festejo, el citado medio aseguró que todo se debía a que la prioridad de Paloma Cuevas es la salud. En primer lugar por sus padres, para mantenerlos seguros frente al coronavirus, además, su padre Victoriano Valencia continúa recuperándose del percance que le llevó hace unos días al hospital.

Por el momento la fiesta tendrá que esperar, aunque el entorno más cercano asegura que podría tener lugar "a finales de junio, principios de julio", coincidiendo con el calendario de vacunación, la mayoría de los invitados ya estarían inmunizados. "No hay prisa", afirman sobre la celebración que tendrá lugar en la finca La cetrina, en Jaén : "Para evitar fotógrafos y todo ese tema de cosas me dicen que están barajando la posibilidad de hacer la comunión entre semana", aseguran. Además, la citada finca posee su propia capilla: : "No hay mejor sitio para aislarse y disfrutar. Allí, Paloma y Ponce han hecho grandes reuniones entre amigos. Ese día, Bianca estará acompañada de algunas compañeras de su colegio".

En cuanto a los invitados, se ha confirmado la presencia de los duques de Anjou, Margarita Vargas y Luis Alfonso junto a sus hijas. Tal es la amistad entre Vargas y Cuevas que el verano pasado ambas se resguardaron en la residencia de Sotogrande de Margarita cuando estalló el tsunami sentimental de Ponce y Ana Soria.

La que no aparecerá por la celebración es la joven almeriense, que no ha sido invitada por Enrique Ponce para evitar tensiones con la madre de sus hijos, con la que quiere mantener la buena relación de la que han presumido hasta ahora. Este sábado además, La otra crónica de El Mundo señala al entorno de Ana Soria como el culpable de que aún no se haya llegado a ese acuerdo de divorcio, por lo que el encuentro entre ambas no sería plato de buen gusto para Paloma Cuevas.