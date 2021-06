Kiko Rivera acorrala a su prima Anabel en directo: "¿Qué coño haces aquí sentada?"

Kiko Rivera y Anabel Pantoja se vieron las caras este viernes en el plató del Deluxe después de meses distanciados por los conflictos familiares. Aunque la sobrina de Isabel Pantoja no quería sentarse a hablar con su primo en directo, finalmente accedió, protagonizando un instante de lo más tenso. Mirándose a los ojos, la colaboradora y el dj se reprocharon asuntos que tenían pendientes lo que derivó en una gran discusión que terminó con Anabel fuera del plató.

Kiko Rivera afirmó no entender la actitud de su prima, que se niega a que le enseñe las pruebas que tiene contra su madre Isabel Pantoja y que demostrarían sus tejemanejes con la herencia que le dejó su padre. "Tú por mí antes dabas la vida y ahora ya no la das. Yo te entiendo en tu posición, pero me duele. Yo todavía no me he sentado contigo tal y como estamos los dos a contarte qué es lo que me pasa. Pero hermana, tú no lo quieres escuchar. ¿Qué hago yo?", dijo el invitado.

Según Kiko, el gran temor de su prima es que, tras ver las pruebas, no pueda volver a tener la misma relación con su tía Isabel y su tío Agustín: "Si vienes a mi casa y tú lo ves y en tus adentros no sientes nada, entonces tú a mí no me quieres. Con esto no te estoy diciendo que no le hables a tu tía. Pero por lo menos que lo sepas. Te estoy diciendo algo muy serio. Necesito desahogarme contigo y con mi hermana porque sois los míos. Y tú no estás. Estás mirando por tu paz interior, entonces eres egoísta".

La colaboradora, ante este discurso, también tachó a Kiko Rivera de egoísta, algo que no gustó al resto de colaboradores que había en plató que se lanzaron en tromba hacía ella: "Yo no he venido a esto. No he venido a ser juzgada. Vosotros ahora habláis muy bien de mi primo, cuando os conviene. Lo habéis criticado lo más grande y ahora estáis con él", dijo antes de abandonar el plató al verse acorralada por su primo y los tertulianos, entre los que se encontraba Rafa Mora.

Anabel se quejó de que ella no había acudido al plató para dar "ese espectáculo": "¿Entonces que coño haces aquí sentada?", le preguntó su primo. La colaboradora aseguró que la dirección del programa le había pedido que estuviese presente durante toda la entrevista de su primo, al negarse, le pidieron que apareciese al final de su intervención para darle un abrazo. En ningún momento le dijeron que tendría que protagonizar "un cara a cara" o ser "juzgada" por sus compañeros.

Finalmente, y ante las lágrimas de Anabel, Kiko Rivera salió del plató para despedirse de ella de la mejor forma: "No tengo nada en contra tuyo, lo único que te he pedido es que te necesito y que necesito que me escuches. Fin. Nada más".