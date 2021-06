La amiga búlgara de Iker Casillas narra su primeros encuentros: "Quedamos en un área de servicio"

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su decisión de divorciarse en marzo de este año, los rumores de una supuesta relación del exfutbolista con Nadia Alexandrova no han dejado de sonar. Aunque la búlgara ya había confirmado la relación, no fue hasta este viernes cuando la pudimos ver en el plató de Sálvame narrando cómo se conocieron y donde tuvieron lugar sus primeros encuentros.

Según el testimonio de Nadia, el exportero de Real Madrid se puso en contacto con ella a través de las redes sociales y después de meses de conversaciones a través de Whatsapp, decidieron quedar para conocerse. Su amistad con Iker habría comenzado en abril de 2019, días antes de que sufriera el infarto: "Nuestra relación fue del 2019 al 2021, mientras él estaba casado con Sara. Él me decía que tenían problemas", contó Nadia. "Nunca le he buscado yo. Él reaparece después del infarto diciéndome ‘estoy bien’", explicó a Carlota Corredera. "Poco a poco retomamos el contacto. Un tiempo después nos vemos. Pasaron dos o tres meses hasta que nos vimos", continuó.

Según su relato, el primer encuentro entre ellos ocurrió "en un área de servicio a medio camino entre su pueblo y Salamanca: "Dimos una vuelta y hubo un acercamiento", explicó sobre la primera cita. "Nos vimos más de una vez", añadió. "Cuanto más tiempo pasaba yo le pedía sentarnos a cenar o comer en algún sitio, pero él me pedía calma", dijo, asegurando que su intención era tener algo serio con el futbolista y que le diese su lugar, algo que nunca ocurrió.

Además, tiene claro que ella no tiene nada que ver en la ruptura de la pareja: "Esto no era de ahora". Según contó, el futbolista no quería hablar de nada personal, pero sí le dio a entender algo: "Más o menos y sin especificar nunca, ha sido que nunca es lo que parece, que no es fácil y que calma".