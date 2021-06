Las sorprendentes palabras de Gloria Camila sobre Olga Moreno que la acercan a Belén Ro

Gloria Camila Ortega ha cambiado su actitud respecto a Olga Moreno en el plató de Supervivientes: Conexión Honduras. La hermana de Rocío Carrasco ha decidido retirarse de su encendido defensa de la mujer de Antonio David Flores porque cree que, cuando aún no ha terminado la tormenta mediática provocada por Rocío Carrasco contra los Mohedano, puede perjudicarla a ella y a su entorno.

Todo comenzó a raíz de unas declaraciones de Olga Moreno, cuyo concurso en Supervivientes está resultado inesperadamente adecuado. La mujer del ex guardia civil, que acogió a Rocío y David Flores en su casa cuando éstos renunciaron a vivir bajo el mismo techo que su madre, dedicó al joven David un "collarcito" porque él le dio el primer beso y cogió el ramo de flores en su boda con Antonio David.

Estas palabras prendieron la mecha de Belén Ro, encendida defensora de Rocío Carrasco, que tachó de "absolutamente cruel" el "utilizar a unos hijos que no son tuyos para hacer daño a su madre".

-Belén Ro: "Tom ha ganado el concurso con este duelo. Olga ha quedado absolutamente retratada" BRAVISIMA @belenrdguez #ConexionHonduras10 pic.twitter.com/29eigcdI2v — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 13, 2021

Lo sorprendente fue que Gloria Camila, habitual defensora de Olga, hizo algo similar. "Nunca me he querido meter en este tema y estoy harta de estar siempre en este saco, espero que se me respete en esta decisión". Es más, "ya le he dicho a Rocío Flores que ella tiene el derecho de hablar de su vida y sus vivencias, pero conforme están las cosas y las circunstancias no favorecen a ninguna de las dos", dijo la hija de Ortega Cano.