Marcia di Lele ataca a Ágatha Ruiz de la Prada y dice lo que busca de Luismi Rodríguez

Marcia di Lele se convirtió en una de las grandes protagonistas de la crónica rosa a finales de 2019 cuando provocó una grave crisis y la posterior ruptura entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez el Chatarrero, después de que el empresario fuese pillado en actitud cariñosa con la explosiva ex de Kiko Rivera en la noche madrileña.

Ahora, después de un año fuera de nuestro país, Marcia acaba de aterrizar en España y lo ha hecho empuñando el hacha de guerra. Sus objetivos: Agatha Ruiz de la Prada y la relación, interesada para ella, que mantiene con Luis Miguel.

Al más puro estilo hollywoodense, Marcia aterrizó en el hotel en el que se aloja en Marbella. A bordo de un helicóptero, la actriz francesa dio el pistoletazo de salida a su periodo estival, que comienza no exento de polémica.

Marcia tiene una opinión muy clara de la unión que mantienen Agatha y Luis. Ella fue la tercera en discordia en la relación que mantuvieron la diseñadora y el empresario de la chatarra. Y ahora asegura que el acercamiento entre ellos esconde algún que otro interés: "Están pactados, tanto le va bien a ella como a él. Amor no hay. Hay divertimiento, juegos. Él quiere fama y ella lo que quiere es confort, lujo, y él se lo da".

Sin embargo, Marcia se deshace en elogios con Luismi, confesando que "me encanta. Es un cachondo juguetón. Lo quiero mucho, he quedado con él y todo perfecto". "Luismi es una persona maravillosa. Su defecto es que le gustan las mujeres, le gustan los toros y le gusta la fama", asegura la francesa, que ataca duramente a Agatha. "Lo que está haciendo Agatha es ridículo", asegura con mucha rotundidad.

La enemistad entre ambas queda más que patente hasta el punto de que Marcia ha decidido tomar medidas legales con la ex de Pedro Jota Ramírez por calificarla como ordinaria: "La he denunciado y quiero que me pida perdón por llamarme ordinaria". El tiempo y los tribunales nos desvelarán si la explosiva actriz consigue las ansiadas disculpas que demanda a la diseñadora y cómo reaccionará Luismi ante semejantes elogios.