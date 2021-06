Susanna Griso dedica su último premio a su hermano, fallecido por VIH

El pasado sábado 12 de junio se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la entrega de premios Diversa Global 2021, donde Susanna Griso fue galardonada por su trabajo de presentadora en el programa de Antena 3 Espejo Público. Durante su agradecimiento, la periodista dedicó unas emocionantes palabras a su hermano Damián, del que nunca había hablado en público.

"Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo", dijo la presentadora, en referencia a su hermano. "Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento". Tal y como recoge la revista Lecturas, Griso dijo que en su profesión "si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones".

Griso recordó que no todo el mundo tiene esta oportunidad en su puesto de trabajo. "Somos muy conscientes de que en otros entornos laborales, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia", dijo. "Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho del todo mal".

Hace apenas dos años, Susanna Griso se enteró de la repentina muerte de su hermana Montserrat a causa de un infarto en pleno directo, por lo que tuvo que abandonar el plató. También, a mediados de noviembre del año 2017, la conductora de las mañanas de Antena 3 se vio obligada a decir adiós a su madre, Montserrat Raventós, de 94 años de edad, que no pudo superar la recaída de un primer ictus sufrido tres años atrás.