Ana Rosa Quintana advierte a Rocío Carrasco: "Si habla su hija, mi programa se le queda pequeño"

Rocío: contar la verdad para seguir viva ha marcado un antes y un después en la historia de Mediase España. La guerra interna entre dos de las productoras más importantes que trabajan para la cadena, Unicorn, liderada por Ana Rosa Quintana (El programa de Ana Rosa, Cuatro al día) y La fábrica de la tele, capitaneada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid (Sálvame y Socialité), ha enfrentado a compañeros y trabajadores del grupo de comunicación aseguran que se han vivido momentos realmente tensos durante los últimos meses.

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Rocío Flores, principal damnificada por el polémico documental de su madre, protagonice su propia docuserie, que podría estar producida por la empresa de Ana Rosa Quintana. Al ser consciente de la trascendencia que está cobrando esta información, la presentadora se mostró muy clara y directa este lunes frente a los micrófonos de Gtres y Europa Press que le preguntaron en plena calle: "Si Rocío Flores habla, mi programa se le queda pequeño. Tendrá que hacer otra cosa y por el momento no hay nada cerrado".

Ana Rosa aprovechó para aclarar todo lo relacionado con el fichaje de Rocío Flores por su programa, días después del estreno del primera capítulo de la docuserie sobre Rocío Carrasco: "Unicorn, que es mi productora, contratamos a Rocío Flores mucho antes de saber que este programa se iba a emitir porque entendíamos que interesaba su opinión ya que ella había estado en Supervivientes. Lo hace muy bien y cuando esté más serena y tranquila lo hará mucho mejor".

La comunicadora también habló sobre el supuesto perdón que Antonio David Flores habría pedido a sus hijos en los últimos días por el daño que les ha causado con la exposición pública de los problemas con su madre: "Desconocía este perdón. La verdad es que yo con Antonio David Flores no he coincidido prácticamente nada y no he tenido relación".