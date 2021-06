Anabel Pantoja, tras la noche de mezquindades de Kiko Rivera: "Es como si hubiera muerto para mí"

La noche de Kiko Rivera en el Deluxe derivó en un aquelarre contra Anabel Pantoja, que el lunes anunció en el Sálvame Diario que su primo está muerto para ella.

Todo ha ocurrido a colación de la Primera Comunión del hijo mayor de Kiko y Jessica Bueno, al que solo fueron invitados un grupo muy reducido de familiares y amigos. Entre ellos no estuvo una dolida Anabel, que no cesó de intercambiar reproches con su primo en directo.

Muchas cosas se acumulan en la mochila de Kiko y Anabel. La herencia envenenada ha hecho que la familia estalle en pedazos y, ahora, la comunión del niño pone la puntilla entre ambos primos. Kiko echó en cara a Anabel que jamás haya tomado partido por su parte, quedándose en un cómodo término medio que no la enemiste con Isabel Pantoja.

"Yo no me siento orgullosa de lo que pasó el viernes, asumo si hice algo que le pudo hacer daño, yo le pido disculpas, pero al revés, creo que tragué más saliva que en los 35 años que tengo. Mi sonrisa él se la tomó como que yo me reía de él, ¿cómo me voy a reír de él? Entiendo su dolor y puede que no haya estado al 100% para a lo mejor preguntarle sobre lo que le pasa. Me he limitado a preguntarle sobre cómo estáis, vais a venir a Madrid, y él lo que reclama es el interés del problema concreto. Yo he hecho autocrítica en mi casa este fin de semana. Eso es en lo que me he equivocado", dijo sobre lo ocurrido el viernes.

"Es como si hubiera muerto para mí y yo entiendo que yo le he podido fallar en eso", llegó a decir sobre la situación.

Anabel explicó que trató de frenar la situación después del programa. "Le llamé la misma noche. Sabía que no me lo iba a coger. Le llamé porque sabía que no me iba a poder dormir sin hablar con él y decirle que esto no podía suceder. Luego ya le escribí. Lo hizo público Irene. Y él no me ha respondido", ha lamentado.

No solo eso: Kiko ha borrado a Anabel de esas redes sociales de las que dijo haberse retirado… durante un día escaso. "Ya he visto que me ha borrado de las redes. Nadie sabe cómo estoy, solo la gente con la que hablo. No pretendo ser víctima de nadie, ni quiero ser víctima de Kiko ni de nada porque no busco ni buenos ni malos, aquí creo que nos equivocamos los dos en meternos en una historia y yo voy a estar por fuera siempre bien, tú no vas a notar si estoy mal, no voy a llorar. Si lloro es que estoy haciendo un drama, si me río es que me estoy riendo del tema".

La madre de Anabel Pantoja lo está pasando muy mal y está deseando consolarla. "Ella lo vio el viernes y hablé con ella al día siguiente. Está mal, sabe lo que nos hemos querido y lo que yo he sentido por él toda mi vida. Mi madre no sabe si esto se va a arreglar", lloró en Sálvame.