Isabel Pantoja no felicita a Irene Rosales por su cumpleaños

Irene Rosales cumple 30 años y lo está celebrando en familia, según me ha contado durante la conversación telefónica que hemos mantenido.

"Muchas gracias por acordarte de mí, llevo todo el día respondiendo por la cantidad de felicitaciones que me han llegado no solo por teléfono, también muchas a través de redes sociales. Lo estamos pasando muy bien, en familia, con las niñas que no dejan de corretear. También está Kiko y mis hermanos. Lo estamos pasando muy bien, y muy tranquilos." Así me lo contó.

Al preguntarle por su suegra, y si ya le había felicitado, me dijo que no. "No me ha llamado, pero tampoco lo esperaba. No pasa nada, ya vendrán tiempos mejores. Nosotros estamos bien, que es lo importante".