Primero fue el concierto en Valencia, y luego el de Marbella. Miguel Bosé ha cancelado los dos conciertos que tenía previstos este verano en España por —según un comunicado de Starlite— cambios en su "agenda internacional".

Así lo relató el periodista Daniel Carande en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, en la que se abordó la reciente deriva del cantante ya desde antes de la pandemia.

El concierto de Valencia estaba previsto para el próximo 16 de julio y se insertaba en el programa de conciertos "Nits en el Ciutat", enmarcado en "Nits al Carme". Se trataba de la primera actuación de Miguel Bosé en España tras la pandemia del coronavirus y su primer concierto en la ciudad desde 2017.

Las fuentes han señalado que el resto del programa de actuaciones en el campo del Levante no se ha modificado, por lo que tanto La Oreja de Van Gogh, el 27 de junio, como Aitana, Sara Baras y Loquillo el 9, 15 y 17 de julio respectivamente, actuarán allí.

La cantante Alaska explicó lo que puede estar tras estas cancelaciones. "Al no vivir en España lo tragamos como artista internacional, y la mayoría de cantantes que iban a intervenir en festivales de verano no se han arriesgado a venir. Puede ser por eso, pasarse a 2022", explicó, señalando también que Ana Torroja, que también vive en México, no ha movido ni una fecha de su calendario.

Otra historia podría ser la compatibilidad de los conciertos con La Voz México, donde interviene Bosé. "Este año es complicado, seguramente son conciertos contratados del año pasado. Porque Starlite se celebró pero no todas las estrellas internacionales pudieron".

La tercera hipótesis fue señalada por la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, y son sus problemas con Hacienda. EL TSJM denegó su recurso contra ese problema fiscal y es posible que Bosé haya entonado el "me tratáis muy mal y mejor me quedo aquí". De ahí se derivan otros elementos, como sus contenciosos con Nacho Palau por la custodia de sus cuatro hijos, y es que "hay un recurso planteado del abogado" que ahora mismo está en marcha.