De nuevo Íker Casillas se ha confesado con un periodista y de nuevo viviremos varios días de dimes y diretes sobre si se trata de una exclusiva o sobre si está enfadado por haber tropezado con la misma piedra. Le pasó hace tiempo, cuando reconoció ante Gustavo González en Semana que "no había estado a la altura" con Sara Carbonero. Volverá a pasarle esta vez.

En esta ocasión el autor de la entrevista (o charla) es el periodista Jordi Martín, que según Diez Minutos, es amigo de Íker y Sara desde hace años: fue el paparazzi que cubrió la noticia de su boda en 2016 o el embarazo de su hijo Lucas, además de haber visitado a la pareja varias veces en su casa en Oporto.

Jordi habló con Casillas el 7 de junio y en apenas tres frases ha conseguido la exclusiva de la semana, por lo silente del personaje. Dice el reportero que se encuentra con un Íker "abatido, exhausto, harto de testimonios sin ninguna base ni prueba". Se refiere a lo que se ha venido publicando últimamente sobre una tal Nadia, que ha explicado con detalle que tuvieron una relación cuando estaba casado con Sara y cómo y dónde fue su primer encuentro: en un coche en un área de descanso.

Íker no quiere hablar pero habla: "Por motivos personales no estoy para la prensa, desde hace mucho tiempo llevo muchas cargas encima a nivel familiar desde hace muchos años. Me voy a intentar alejar del mundo mediático".

El futbolista se confiesa "agotado física y mentalmente". Insiste con su "cargas a nivel familiar". "No estamos hechos de piedra… Estoy necesitando ayuda de gente profesional, donde he acudido y donde me han estado dando consejos, formas de poder actuar; mi vida es hoy, mañana no sé dónde voy a estar".

Y remata: "Por suerte o por desgracia, las personas que me han hecho daño pagarán cuando llegue el momento, soy un tío con mucha paciencia y por suerte estoy en una posición económica estable y puedo esperar… Mientras los peques estén bien y yo esté bien de salud, lo demás me la bufa".

Mientras, en Hola vemos a Sara Carbonero haciendo vida de soltera feliz. La revista repasa sus últimas salidas, que incluyen un "plan de chicas" con antiguas compañeras de trabajo como Nira Juanco, Susana Guasch y Carlota Reig, o una escapada a Málaga con su amiga Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz y psicóloga. Es decir, actividades que hacía antes de su separación del guardameta pero que ahora parecen distintas.

Matamoros enseña su casa palacio y su novia maniquí

Lecturas ha tenido acceso (exclusiva mediante) a la casa-palacio que alquiló Kiko Matamoros hace unos meses y que ahora enseña orgulloso a la revista. Lo malo de los reportajes de decoración realizados por publicaciones que no son expertas en decoración es que el resultado deja mucho que desear, por mucho empeño que se ponga.

El reportaje incluye una docena de fotos en las que vemos distintos ambientes de la vivienda, que dista mucho de ser un hogar con sus espacios vacíos, sus techos altísimos o sus colores estridentes en la decoración. Era una tarea difícil: se trata de una casa de varios cientos de metros cuadrados ubicada en un palacete madrileño del siglo XVIII por la que pagan 3.500 euros mensuales de alquiler. "Con la economía de los dos podemos permitírnoslo", reconoce el tertuliano.

Kiko explica que entre los habitantes ilustres de la vivienda estuvieron Alberto Aguilera, alcalde de Madrid, o Manuel Becerra, el que fuera ministro de la Primera República, que incluso falleció en ella. Pero no tiene constancia de que en ella habiten sus fantasmas. O no le preguntan.

De la decoración se ha encargado él mismo. Matamoros ha diseñado todos los muebles junto con el decorador de la discoteca en la que trabaja y no faltan los objetos de colores o el clásico cuadro tipo Andy Warhol con la cara de su novia, Marta López, que pega con todo.

El resto son declaraciones de Kiko y Marta hablando de su inexistente relación con su hija Anita o sus futuros deseos de ser padres.

Rocitín luce palmito en la playa

Semana lleva a portada una foto de Rocío Flores Carrasco en plena jornada playera "luciendo su nuevo cuerpo", dice el titular. En páginas interiores, vemos el nuevo aspecto de la hija de Rociito y Antonio David.

La revista publica media docena de fotos de Rocitín y las contrapone con imágenes de hace dos años. "La transformación de Rocío Flores", dice Semana, que intenta no centrarse sólo en el físico de la chavala y ahonda también en su "cambio interior". "Poco queda ya de esa joven insegura, tímida y nerviosa que se estrenaba en televisión en 2019", leemos.

En las imágenes vemos a Rocío luciendo palmito, con un escueto bikini tanga y el top colocado según la última moda. "Atrás quedaron los tiempos en los que, como ha reconocido, no se quitaba la camiseta amplia para no mostrar su cuerpo". Lecturas ya explicó que la joven podría haberse gastado cerca de 30.000 euros en retoques. Semana añade que también ha perdido bastante peso debido a la tensión y las preocupaciones que ha sufrido durante la emisión del docudrama protagonizado por su madre.

Retrasan la salida del psiquiátrico de José Fernando

Triste exclusiva que Semana lleva a su portada y que va a disgustar al clan de la familia de José Ortega Cano. Según la revista, su hijo José Fernando tendrá que seguir ingresado un año más.

El joven tenía todo preparado para abandonar este mes de junio el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en el que ha permanecido durante los últimos cuatro años. Sin embargo, el juez ha denegado la salida del hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado porque hace tiempo se saltó la orden de alejamiento que tiene sobre Michu, la madre de su hijo.

Semana añade que a pesar de la mala noticia, ha sabido encajar la resolución judicial "con resignación y optimismo". Y eso que, "debido a su mal carácter", le han restringido las llamadas hasta después del verano.

No corren buenos tiempos para José Ortega Cano. A la emisión del reality protagonizado por Rocío Carrasco en el que le deja a los pies de los caballos, se suma su mala salud. Como consecuencia del Covid, ha tenido que ser operado del corazón. Para colmo, Lecturas nos recuerda que su mujer, Ana María Aldón, ha perdido el juicio que la enfrentaba con el diseñador de su traje de novia. Tendrá que pagarle 4.500 euros por apropiarse de la autoría del vestido.

Chabelita cambia los aires del desierto

Lecturas nos recuerda que, si la familia de Chabelita no fuese un polvorín, ahora mismo la joven estaría de camino al Sáhara para celebrar su boda con Asraf. La pareja tenía previsto darse el "sí quiero" el 26 de junio. Sin embargo han pospuesto la celebración.

A cambio, han hecho un viaje a las playas de Cádiz, donde son retratados por Lecturas en bañador y en actitud cariñosa. Ella, siempre más risueña que él, que en una de las fotos parece estar perdonándole la vida a alguien que no aparece en la foto.

Carmen Bazán se queda sin casa

Llamativo reportaje que Diez Minutos lleva a portada y que tiene como protagonista a Carmen Bazán. La madre de Jesulín de Ubrique tiene problemas económicos y ha tenido que poner a la venta su casa, un coqueto piso por el que pide algo más de 95.000 euros. Según la revista, ahora podría mudarse con alguno de sus hijos, siendo Carmen Janeiro, la pequeña, o Beatriz Trapote, su nuera, las principales candidatas.

La revista incluye varias fotos de lo que queda del interior de la vivienda y que recuerdan mucho a las que enseñó Belén Esteban cuando le dejó la casa Toño Sanchís. Lo que vemos llama la atención: armarios sin puertas, cocinas con los grifos arrancados o un patio completamente descuidado. Nada que ver con las fotos que publicó hace años otra revista y en las que se apreciaba una casita muy humilde pero muy limpia que daba cuenta de lo escoscada que era la matriarca del clan Janeiro.