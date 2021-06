Jorge Javier se enfrenta a Kiko Matamoros por defender a Antonio David: "Esa vocecita de Teresa de Calcuta"

El pasado fin de semana, Kiko Matamoros desveló en Viva la vida que Antonio David Flores había pedido perdón a sus hijos, "triturado, hundido" tras las muchas semanas del documental de Rocío Carrasco arremetiendo contra él. El excolaborador de Sálvame había hecho autoexamen y se planteaba "si podía haberlo hecho mejor".

Matamoros se ratificó este martes en Sálvame, pero se topó de bruces —de nuevo— con la oposición de Jorge Javier Vázquez, que hace poco le echó de plató por declaraciones similares, matizando eso sí que las disculpas eran por su comportamiento con ellos, no con su madre.

"Le han crecido las dudas porque él estaba muy seguro de que todo lo ha hecho correctamente y que sacarlos en una portada era una manera de sostener a sus hijos. Cuando de repente te ponen delante del espejo y opina todo el mundo, hay cosas que te producen rechazo", explicó.

Al presentador catalán, sin embargo, poco le importó que Antonio David tenga sentimientos o la reacción de su hija. Lo consideró todo una "estrategia" y volvió a sacar a colación, no sin cierta ironía, ese "negacionismo" que Carlota Corredera ha mencionado una y otra vez para referirse a aquellos que dudan en cierta medida del testimonio de Rocío Carrasco, entre ellos Kiko Matamoros. Solo que esta vez fue Kiko quien llamó "negacionista" a Jorge Javier".

"Pretendes que tengamos empatía y compasión con la otra parte, vienes con esa vocecita de María Teresa de Calcuta", dijo Jorge Javier, enfadando al colaborador. "No cuela Kiko, no cuela", remató ante un Kiko que señaló que él ha llegado a hablar de su padre en plató y luego arrepentirse y pedir perdón, rogando que no se jugase con sus sentimientos.

Entonces Jorge Javier retrocedió un poco, pidiendo en broma que no se "sulfurase". "No quiero banalizarlo, solo me gusta sacarte un poco de quicio… Me gusta mucho cabrearte".