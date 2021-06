La tensa noche de Rocío Flores en 'Supervivientes': mensajes a su madre y bronca en plató

Rocío Flores ha vuelto a mandar un mensaje a su madre Rocío Carrasco desde el plató de Supervivientes en el que colabora. Sin poder retener las lágrimas al ver la prueba de 'el puente de las emociones' con los concursantes de esta edición, la joven recordó su paso por la isla asegurando que le ha cambiado al vida.

Tras revivir las historias personales de Omar Sánchez y Melyssa Pinto en las que sus respectivas familias eran las protagonistas, Rocío aseguró entre lágrimas desde plató: "Para mí mi familia es lo más importante y me he sentido un poco identificada".

Olvidándose una vez más de la repercusión que pueden tener sus palabras, la hija de Antonio David Flores reclamó el cariño y la atención de su madre que ya ha dejado claro de manera pública que no está preparada para un reencuentro con sus hijos.

Consciente de la importancia de la familia, Rocío insiste en su experiencia de supervivencia: "Yo he pasado por ahí y se me remueve todo. El tiempo se va y no vuelve" explica la joven enviándole un claro mensaje a su madre con la que hace muchos años que no comparte su vida.

"Las personas fuertes cogen los malos momentos y le sirven como lección de vida" sentencia tras escuchar la experiencia de Melyssa con los trastornos alimenticios.

Pero eso solo fue parte de la complicada noche de Rocío Flores en Supervivientes. A continuación vino su bronca con el Maestro Joao, defensor de Tom Brusse, el mayor enemigo de Olga Moreno en la isla de Honduras, que acusó a la joven de tener "fijación" con él.

"Estoy cansada, ¡cansada! ¿Tú estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo?", gritó, tras lo cual el maestro Joao la acusó de llevar una "estrella que pesa tanto", acusando a Olga de tener "el cuchillo afilado".

Rocío Flores, cansada del acoso a Olga Moreno, se enfadó de verdad: "Regidor, ahora no hay aplausos, ¿no? ¡De puta madre! Ya me estoy cansando, si hablamos de sinceridad, pido que la próxima visita que vaya le diga a Olga en su cara que sus compañeros han quedado en nominarla tras enterarse del documental de Rocío Carrasco... Que se la juzgue por lo de fuera me parece vergonzoso".

Rocío se refirió entonces a las críticas de Belén Ro, aliada de Rocío Carrasco, momento en el cual Carlos Sobera tuvo que cortarla por traer a colación asuntos no relacionados con Supervivientes.