Alba Santana vuelve a Madrid para estar junto a su madre Mila Ximénez

La casa de Mila Ximénez no para de recibir visitas estos días, siendo la de su hija Alba Santana la más especial. Desde que anunció en Sálvame que padece cáncer de pulmón, Mila ha estado muy bien acompañada y apoyada por amigos y familiares. Alba tiene su vida en Ámsterdam, donde vive con su marido y sus hijos, pero acaba de regresar a España para estar al lado de su madre, que hace pocos días abandonó la Clínica de La Luz tras pasar unos días ingresada.

Aunque Mila visitó el hospital para un revisión programada, los médicos prefirieron que permaneciera en observación debido a una complicación. La colaboradora de Sálvame ya se encuentra descansando en casa, aunque los fotógrafos que permanecen a las afueras de su domicilio han captado un movimiento constante de su círculo cercano.

Además de Alba, a la que se ha visto salir y entrar con bolsas de la compra, también la visitaron su amigo Raúl Prieto y los hermanos de Mila: Concepción, Encarna y Manuel, este último con una gran maleta. Existe gran preocupación por la salud de Mila, ya que los fotógrafos también captaron cómo llegaba la furgoneta de una empresa de respiradores que habría hecho una entrega en su domicilio.

A finales del mes de mayo, Jorge Javier Vázquez desveló que, a pesar de todo, Mila se encuentra con fuerzas para seguir con su tratamiento. "He hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando", dijo entonces el presentador y amigo de Mila.