Desvelado el gran engaño de 'Supervivientes': "No quieren que gane Olga Moreno"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar para debatir todos los temas de la actualidad social. Uno de ellos, la filtración de los chivatazos que se han producido a los concursantes Supervivientes sobre lo que pasa en el exterior del reality, y que han llevado a Olga Moreno a, por ejemplo, salir al paso de muchos acontecimientos relacionados con Antonio David Flores y su ex, Rocío Carrasco.

Precisamente fue Olga Moreno quien aseguró que fue Sandra Pica la que reveló información relevante para los concursantes. Pero no quiso contar qué. "Sandra se lo ha contado a Tom y a nosotros también", dijo a Jorge Javier Vázquez, destapando lo que algunos llamarían una clara vulneración de las reglas de Supervivientes.

Esta cuestión de las visitas y la imposibilidad de aislar completamente a los supervivientes pone en cuestión la sinceridad del reality. "Eso es manipular la competición, no quieren que gane Olga Moreno", dijo el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos.

Pesa a ello, la concursante sigue ganando todas las pruebas y sacando ventaja a su gran competidor, Tom Brusse. "A Tom le dijeron a quién no tiene que acercarse para ganar, y esa fue la clave". Tal y como apuntó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, esto delata la "desigualdad absoluta entre concursantes".

"Sabíamos que había trampillas pero esta es una trampa monumental, mienten al espectador", apuntó Jiménez Losantos sobre el tema.

Al final fue, no obstante, Lara Sajen, quien desveló los ingredientes del engaño: "Sandra ha dicho lo del palafito, que está Lola con Palito, que con quien se tenia que juntar Tom que fuera le beneficiase a él... Pero ella no me ha dicho nada a mí. Lo único que me ha dicho Sandra es que conocía a mi hermano y que era un amor. Yo me enteré por el grupo", dijo.