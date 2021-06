El misterioso "sr. Sánchez" del que no quiere hablar Mónica Hoyos

Tras muchas idas y venidas, Mónica Hoyos parece haber encontrado el amor definitivo con el misterioso 'Señor Sánchez' con el que incluso tiene planes de boda pese a recientes noticias sobre una posible doble vida hasta delictiva. A pesar de las muchas críticas que recibió tras conocerse su nueva historia de amor por supuestos negocios turbios y estafas a nombre de su pareja, la peruana está decidida a seguir adelante con su chico, del que ha recibido una pedida de mano muy especial.

En plena Puerta de Alcalá y a bordo de un coche de lujo, así ha sido la proposición de matrimonio de Mónica Hoyos, que ella misma ha relatado a través de sus redes sociales. Sin dar demasiados detalles sobre la identidad de su pareja, a la que prefiere mantener en un segundo plano mediático, la presentadora reconoce que no se esperaba esta declaración de amor después de muy poco tiempo de relación y que, de momento, su prioridad es ir "poco a poco".

"La pedida fue sobre todo original y un poco relativo, todavía vamos poco a poco", dijo de manera ambigua. Lo que no quieta que fuese una absoluta sorpresa: "No me esperaba nada, claro que no, fue muy bonito y por eso lo compartí con todo el mundo en mis redes".

Mónica no lleva mucho tiempo con este misterioso "señor Sánchez", tal y como ella misma reconoce. Estaba ansiosa de tener algo de suerte en el amor tras un largo periodo de sequía. ¿Cómo se lo habrá tomado Carlos Lozano?, le preguntan desde Europa Press. "No tengo ni idea de eso, yo lo compartí, me precipité a lo mejor, lo hice porque me pareció muy bonito, pero no lo sé".