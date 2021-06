'Sálvame' libera su rencor contra Rocío Flores: revelan lo que pasó tras las cámaras de 'Supervivientes'

Rocío Flores estalló en Supervivientes contra el Maestro Joao. Empeñada en su defensa de Olga Moreno, la hija de Rocío Carrasco pareció dar salida en ese momento a meses de tensiones a causa del docudrama de su madre en Telecinco, hasta el punto de que incluso Ana Rosa Quintana reprendió a la joven una vez pidió perdón en su programa.

Ahora, Sálvame tira una piedra más a Rocío Flores revelando lo que ocurrió tras el enfrentamiento. De la mano de Kiko Jiménez, amigo del Maestro Joao, y contaron las "advertencias" y el nuevo enfrentamiento tras las cámaras, en un nuevo intento de demostrar el comportamiento chulesco que, según ellos, caracteriza a la joven Rocío.

"Nunca se había visto de esa manera a Rocío Flores", comenzó diciendo Paz Padilla, señalando el "mal genio" de la hija de Rocíito durante la emisión de Supervivientes.

Para Kiko Jiménez, que fue pareja de Gloria Camila y por tanto dijo conocer bien a Rocío, era "cuestión de tiempo" verla así. "Se puede disimular, pero era cuestión de tiempo verla así", dijo, dejando entrever su verdadero carácter. "Ya vimos toda España cómo actuó y cómo brotó", dijo, lamentando que a él nunca le pidió perdón por nada, acordándose de un mero comentario que enfadó a la joven en su momento.

"Dijo textualmente que estas cosas no las iba a consentir en plató ni una vez más, que a la próxima no contaban con ella", explicaron sobre lo que hizo Rocío fuera de antena con Joao.

La versión de Kiko Jiménez pareció convencer a muchos, empeñados en apoyar a Rocío Carrasco tras su soliloquio feminista en Telecinco. Incluso Belén Esteban aseguró que Rocío Flores "no debería ir a plató".

"Yo entiendo los malos momentos que estará pasando Rocío Flores, entiendo que no tiene que ser fácil, yo la entiendo. Pero yo, según la vi ayer, no dejaría, si fuera alguien muy cercano a ella, yo no dejaría que fuera al plató", aseguró.