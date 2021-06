Elsa Pataky: "No hay planes de aumentar la familia"

Un año más Elsa Pataky ha vuelto a ser la imagen de la marca española de zapatos Gioseppo. En esta ocasión, y debido a la pandemia, la presentación se ha hecho a través de streaming, porque como es sabido vive en Australia y no ha podido viajar a España.

La actriz suele aprovechar estas campañas para ver a su familia, pero en esta ocasión, por medidas de seguridad, no ha sido posible. Durante el encuentro con los medios contó cómo se vive en Australia todo lo concerniente al coronavirus. "Aquí ha sido muy diferente, mucho más light al no haber habido tantos casos, y el confinamiento ha sido mucho mas llevadero. Hemos tenido mucha suerte, durante dos meses hemos estado en casa con los niños y han sido como unas vacaciones. No hemos tenido prácticamente casos, nadie se ha contagiado. Al ser una isla ha habido mucho más control, cada persona que entra se tiene que someter a guardar una cuarentena". Así lo explicó.

El contacto con su familia lo sigue manteniendo a través de videoconferencia. "Les echo mucho de menos, y a los niños les apetece mucho ir a España, aunque por ahora es lo que toca". Al preguntarle por proyectos profesionales, contó que ha hecho una película con su marido Chris Hemsworth. "Hemos trabajado juntos, y no ha sido nada fácil a la hora de estar con los niños, aunque nos hemos acomodado, a pesar de terminar agotados. Es una película de acción, y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Mi papel es el de una soldado del ejército americano, y he tenido que entrenar muy duro. Ahora, tengo mucha más masa muscular, han sido 7 semanas muy intensas. Estoy encantada".

A lo largo de la conversación también comentó que a uno de sus hijos le encanta ir con su padre a los rodajes y verle en acción. "No sabemos si alguno de ellos seguirá nuestros pasos, de momento no han dicho nada. Lo que también contó es lo bien que ha trabajado junto a Rossy de Palma. "Vino a Australia, la película Carmen, y lo ha dirigido el marido de Natalie Portman. Es un musical, una Carmen moderna. Yo hago un numero musical, lo hemos pasado muy bien".

Tiene muy claro que la familia no la van a aumentar, están así muy bien. "Tenemos tres hijos y ya nos hemos plantado, creo que es un buen número. Lo que sí estamos deseando es ir pronto a España, me gustaría que hablasen el español y que sepan de la cultura de mi país, y conocer más a mi familia, pero las circunstancias son así. A la niña le gusta mucho hablar en español, tiene mucho interés, y está deseando regresar a un campamento, que estuvo hace unos años".