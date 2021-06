Aitana Ocaña, desbordada por la mudanza a su casoplón al lado de Ana Duato

Este año está repleto de estrenos para Aitana Ocaña. Pero sin duda los más importantes para la cantante son la vuelta a los escenarios en el terreno profesional y la mudanza a su nueva casa, en el personal. Este último tiene algo desbordada a la catalana y no dudó en confesarnos que estrenar casa no es tarea fácil.

Aitana se subió al escenario del festival 'Primavera Pop' donde, como buen apertivo de su gira '11 razones', ofreció un recital que no solo deleitó a los fans que tuvieron el privilegio de verla en directo, sino también a ella misma. Muchas son las sensaciones que está viviendo tanto en el terreno profesional como el personal y no pudo reprimir sus lágrimas de emoción e impresión por el excelente momento que está viviendo y que nos cuenta en primera persona.

"Acabo de llegar, no me ha dado tiempo de asimilarlo. Llevo una semana muy nerviosa, estoy con ensayos para mi gira y estar aquí con estos artistazos, estoy emocionada, nerviosa", ha dicho sobre su próximo proyecto.

Y es que el verano es época de trabajo para cantantes como Aitana Ocaña, y más después de la pandemia. Su gira empieza "el 1 de julio en Barcelona, ojalá que os guste. No sé qué deciros, solo sé que es muy diferente a la anterior y va a ser más rollo de 11 razones, pop con rollito rock.

Pero en lo personal está la mudanza, "una cosa muy larga, no es fácil hacer la mudanza, me estoy dando cuenta, ¡todavía no he empezado".

Se trata de un espectacular chalet situado en la zona de la Dehesa de la Villa, en la capital de España, muy cerca de la casa de su suegra, Ana Duato, que la cantante adquirió el año pasado por la friolera de 750.000 euros.

Esta vivienda unifamiliar que cuenta con 270 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, que data de los años 70, necesitaba una reforma integral que Aitana no tardó en acometer y que va muy avanzada después de meses de obras.

Un sueño cumplido que destaca por su sencilla fachada cubierta completamente de hiedra, altos muros y un sencillo jardín para gozar de la intimidad que siempre busca la triunfita. La reforma, que actualmente está centrada en la ampliación de la tercera planta, va a buen ritmo y antes de que termine el verano todo apunta a que la cantante podrá disfrutar de su nuevo 'nido de amor' con Miguel Bernardeau.

Hasta ahora la pareja reside a caballo entra la casa de los padres del actor y el piso de alquiler en el que vive Aitana en la capital, propiedad de Blanca Suárez y situado en el madrileño barrio de Fuente del Berro. Un apartamento en el que ha residido los dos últimos años y del que pronto se despedirá para mudarse, por fin, a la casa de sus sueños.

Esta semana, intentando pasar desapercibida, Aitana se acercó sola hasta su chalet para supervisar personalmente las obras y, sin separarse de su teléfono móvil, comprobó en primera persona cómo avanza la reforma. Con pantalón amplio, top en color burdeos, sandalias planas y sin gota de maquillaje, la artista presumió de su belleza natural y del bronceado que ha adquirido durante sus cortas vacaciones en Ibiza.