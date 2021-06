El enfrentamiento esta semana de Rocío Flores con el Maestro Joao en el debate de Supervivientes puso la primera piedra en una escalada de tensión de todos los platós de Telecinco contra la joven, convertida en una de las grandes villanas del culebrón oficial que defiende la cadena, el narrado en el docudrama de Rocío Carrasco.

Tras los severos correctivos de Sálvame a manos de los colaboradores y Jorge Javier, ahora le ha tocado el turno a Joao para, desde el Deluxe, arremeter contra la hija de Rociíto.

En concreto, el Maestro Joao contó que todo lo malo entre ellos comenzó en GH VIP, cuando le regaló el pañuelo de su abuela Rocío Jurado. Un gesto que no encontró correspondencia, ya que jamás volvieron a tener relación alguna ni delante ni detrás de las cámaras.

Según Joao, incluso Antonio David Flores trató en un momento dado de mediar entre ellos para reconducir la relación, algo que éste no se explica. La cosa se complicó, o se aclaró, cuando salió a la luz el romance de Joao con Rubio, que sigue siendo su pareja. Entonces Rocío Flores dejó de seguir en redes a este joven y hasta le bloqueó.

Y es que, reveló, "Rocío conocía a mi Rubio, le conocía muy bien desde hace tiempo. Salían mucho y fue a pretender a Gloria Camila en MYHYV, se llevaban muy bien. Se conoce que le molestó y cuando salió que estábamos juntos, le bloqueó de todo", dijo Joao sobre esta situación de celos.

Pero no solo fue el turno de Joao sino de Belén Ro, una de las grandes aliadas de Rocío Carrasco a la hora de apuntalar su versión de los abusos de Antonio David y su hija, Rocío Flores. La colaboradora, evidentemente enemistada con Rocitín, manifestó estar harta "de estas personas que juegan con mi trabajo, este señor (Antonio David Flores) que despidieron de Mediaset y de su hija, que ha sido condenada por dar una paliza a su madre".

Dice Belén que si Rocío Flores pide su despido en público, qué no hará en privado. Y sostiene, además, que sus críticas a Olga Moreno en Supervivientes se basan exclusivamente en su labor en el reality de Mediaset, no en el hecho de estar casada con Antonio David.

"No me voy a justificar por hacer mi trabajo. Si hablo de las cosas de fuera es porque ella, en el reality, habla de cosas de fuera. Nunca he mezclado ‘SV’ con el documental. Es más, cuando vino al ‘Deluxe’ yo no vine y en ‘Sálvame’ me pedí días libres para no hablar del tema".