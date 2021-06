Isa Pantoja rompe su silencio sobre Alejandro Albalá tras la traición a Lara Sajen

Isa Pantoja no ha habla sobre las broncas familiares de su hermano y su madre pero sí ha arremetido con dureza contra Alejandro Albalá, su expareja ahora concursando en Supervivientes.

Chabelita valoró la traición de Alejandro a Lara Sajen asegurando que "no lo hizo por estrategia, lo hace por que es cobarde". "Lo que no quiere es quedarse nominado con Gianmarco o Tom porque tiene miedo a salir", dijo la joven que además ha dudado de que su amistad con Lara sea verdadera.

Preguntada sobre si durante su convivencia con él Alejandro hacía alguna tarea del hogar, ella no lo duda: "No, no llevaba el 50% de nada. Ni el 25 ni el 10. Cero. Decía que iba a estudiar y que no estudiaba por mi culpa".

En definitiva, "es muy feo lo que ha hecho" Albalá, que se ha convertido casi por primera vez en noticia durante su paso en Honduras, y lo ha sido por una traición.

Recordemos que el joven nominó a su amiga, que no se lo esperaba y aseguró entristecida que ella no lo hubiera hecho ni estando en la "cuerda floja".

"No estoy enfadada contigo, pero estoy dolida como amiga. Estoy como aturdida porque no quiero irme, pero mañana se me pasará", dijo Lara, provocando el enfado de muchos espectadores contra Albalá.