Michu visita a José Fernando al psiquiátrico pero enfada a Gloria Camila por su doble intención

La familia Mohedano vive complicado momento familiar tras conocer la noticia de que José Fernando Ortega tendría que pasar un año más en el centro psiquiátrico de San Juan de Dios en el que permanece interno desde 2017. Michu y su hija Rocío han viajado hasta Madrid para intentar animar al hijo de José Ortega Cano, con el que han celebrado su 29 cumpleaños con unos días de retraso.

Intentando ser discreta con el complicado momento que vive, Michu no quiso dar detalles de cómo lo está viviendo, aunque sí que existen rumores de que podría ofrecer una exclusiva con la que poder reponerse económicamente. Aunque esta idea no le habría hecho mucha gracia a su cuñada Gloria Camila, lo cierto es que la relación entre la novia de José Fernando y su familia política parece pasar por un momento tranquilo.

Asegurando que la celebración de cumpleaños tardía había ido "muy bien", Michu cuenta que lo único que le pide a la vida en estos momentos es "salud", que para ella es lo más importante. Ante la insistencia de la prensa por conocer de primera mano el momento que está viviendo, la novia de José Fernando ha dejado claro que no va a hacer declaraciones: "Nada que decir, muchas gracias", aunque sí desveló cómo afronta este aumento de un año en la condena de su pareja: "Como hasta ahora he hecho".

Muy discreta y confesando que está "todo bien" con Gloria Camila y José Ortega Cano —por el que admite estar preocupada tras su reciente operación de corazón— Michu prefiere no pronunciarse ni sobre la polémica protagonizada por la hermana del diestro, Conchi, y la mujer de éste, Ana María Aldón, ni sobre las desgarradoras declaraciones de Rocío Carrasco en su serie documental. "No te puedo dar declaraciones, después me riñen", confesaba al nombrarle a la hermana mayor de José Fernando, que se habría preocupado por él recientemente según apuntan diferentes rumores.