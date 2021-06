Después de cuatro años de esfuerzo y dedicación, Alba Díaz ha puesto el broche de oro a sus estudios universitarios de Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid con una emocionante graduación en la que contó con el respaldo incondicional de sus padres Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', que no quisieron faltar en un día tan especial para su hija.

Aunque las medidas de restricción por la pandemia evitaron que la joven pudiera contar con la presencia de sus hermanos Manuel y Triana y de Virginia Troconis en su graduación, Alba se mostró radiante durante el emocionante acto, y, como confesaba a través de sus redes sociales, muy agradecida por los padres que tiene: "Estoy tan orgullosa de los padres que tengo, de todo el esfuerzo que han hecho por mí para que yo esté siempre en sitios donde pueda sacar el mayor provecho".

Visiblemente nerviosa, la joven agradeció el cariño de los medios mientras que los orgullosos papás no pudieron esconder sus muestras de orgullo en la graduación de su hija con la que mantienen una relación especialmente cómplice. "Hoy a disfrutar" comentó Alba cuando le preguntaron si su futuro pasa por quedarse en la capital madrileña o si seguirá viajando.

Haciendo gala de su complicidad y su buena relación a pesar de su separación en el año 2001, Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, muy emocionados, confesaron su orgullo en un día tan especial para su hija, radiante y guapísima en su graduación con un elegante diseño de su madre en color aguamarina y un moño bajo.