Enrique Ponce borra todo rastro de Paloma Cuevas de su web

Si quedaba algún resquicio de la relación que mantuvieron durante casi tres décadas Paloma Cuevas y Enrique Ponce, ya no consta en la página web oficial del torero.

Semana se ha dado cuenta de que Ponce ha eliminado toda referencia a su ex, ahora que se va a cumplir un año del anuncio (o mejor, filtración) de su separación, que todavía no divorcio.

El torero ha eliminado las frases que hacían referencia a la que antes definía como un "apoyo insustituible" y tampoco quedan fotos de la pareja durante su convivencia. Pero la afrenta va más allá: el diestro también ha suprimido toda alusión a Victoriano Valencia, su suegro, mentor, Pigmalión y casi segundo padre. Ponce se limita a mentar a su madre y a su abuelo Leandro. Al menos ha tenido la deferencia de no incluir a su novia, Ana Soria. De momento.

Las portadas de Mila Ximénez

Las revistas de este miércoles hacen algo nunca visto, un tanto obsceno, que sorprende a la vez que decepciona: prácticamente todas publican obituarios en vida de una persona que, efectivamente, está viviendo sus últimos días, pero que, en el momento de su publicación, todavía no ha fallecido. No por ser un hecho esperado debe ser tratado de esta manera y quizá deberían haberse guardado los llamados "cocodrilos" hasta que se hubiese producido el desenlace final. No es de extrañar que la familia de la periodista esté enfadada.

Lecturas, la publicación con la que Mila ha colaborado estos últimos años, le dedica veintitantas páginas, además de su portada, que suaviza con la frase "duros momentos para todos los que la queremos". Incluso se permite el lujo de incluir algo que ella misma les dijo en una de sus entrevistas: "No pongáis ninguna foto mía triste, siempre sonriendo". Semana habla de "su impresionante ejemplo de coraje". Diez Minutos incide en la Mila "fuerte y luchadora" e incluso Hola la lleva a portada vestida con un colorido traje de Ágatha Ruiz de la Prada.

En páginas interiores, recorren su vida: su carrera, sus amores y desamores con Rafael Aguilera y Manolo Santana, su talento televisivo o su devoción por su hija Alba, que está en España desde la semana pasada acompañando a su madre.

Exclusiva ¡Hola!: María José Suárez se separa

Hola lleva a portada en un recuadro a pie de página la separación de María José Suárez, una de nuestras miss España y una de las novias más duraderas del tenista Feliciano López. Hasta que terminaron como el rosario de la aurora.

Según la revista, la modelo y su marido, Jordi Nieto, han puesto fin a su matrimonio tras seis años de relación, tres casados y un hijo en común. Añade la publicación que se trata de una separación amistosa, que no existen terceras personas de por medio y que María Jesús ya duerme en Sevilla, su ciudad de nacimiento.

Suárez no dudó en hacer las maletas y mudarse al otro lado del mundo para acompañar a Jordi en sus negocios. Primero residieron en Miami pero después se asentaron en Punta Cana, República Dominicana. Parece que la distancia ha sido el motivo de la disputa: María José no soportaba estar alejada de su familia y sus amigos, dice Hola. A ello se ha sumado la dificultad de gestionar su negocio en España desde el otro lado del Atlántico.

Archivada la denuncia sexual contra Fran Rivera

Semana lleva a portada una información que se ha mantenido en secreto hasta ahora. Nos enteramos de lo ocurrido por la revista y por Juan Luis Galiacho, y por suerte no a través de una campaña de linchamiento audiovisual.

La justicia acaba de archivar la denuncia que interpuso una mujer de 21 años por un presunto abuso sexual cometido por Fran Rivera. Los hechos habrían tenido lugar la primera semana de mayo en Sevilla, en un piso del barrio de Los Remedios al que, según la denunciante, fue con el torero.

Ahora, la denuncia ha sido archivada al considerarse que carece de fundamento. El caso ha sido cerrado, dice Semana, porque "no se sustentan las declaraciones de los testigos ni el testimonio de la denunciante".

La revista destaca que Lourdes Montes, la mujer del diestro, ha estado siempre a su lado y que no se ha separado de su marido en ningún momento.

Laura Matamoros y Benji, enamorados en su chaletazo

Semana nos cuenta en su portada que, después de superar su enésima crisis de pareja, Laura Matamoros y Benji Aparicio están buscando casa nueva.

La publicación muestra al cocinero y la influencer visitando un chalet de arquitectura moderna ubicado en Aravaca, uno de los barrios más caros de Madrid. Cuesta 1,7 millones de euros y cuenta con 204 metros cuadrados construidos, además de jardín, cuatro baños, cuarto de plancha y tres dormitorios.

El reportaje es digno de un portal inmobiliario e incluye imágenes de las principales estancias de la estupenda casa.

Kiko Hernández también se muda

Lee uno la portada de Diez Minutos y piensa en el amianto o algo similar: "Kiko Hernández se cambia de casa por motivos de salud". La realidad es bien distinta: el colaborador de televisión sufre una enfermedad llamada artritis psoriásica que le impide subir escaleras. De ahí que necesite una sola planta.

Según la revista, Kiko se acaba de mudar a un chalet que tiene todo lo necesario para vivir el día a día pero evitando las alturas. Se trata de una vivienda ubicada en una parcela de 3.000 metros cuadrados valorada en dos millones y medio de euros que está preparada para evitar esfuerzos.

Kiko ya ha realizado la mudanza. Vemos en Diez Minutos un total de cinco camiones trasladando sus enseres, entre los que destaca el castillo gigante de la Barbie.

Leonor "pone rumbo a su nueva vida"

Hola se pone un poco trágica con el titular elegido para el reportaje que ilustra su portada: el futuro de nuestra princesa.

La publicación utiliza una foto de archivo para explicar en páginas interiores cómo va a cambiar la vida de Leonor a partir del mes de septiembre, cuando se mude del palacio de La Zarzuela al Castillo de San Donato, sede del internado galés en el que estudiará Bachillerato.

Leemos en Hola que la joven Leonor tendrá que compartir cama con otras tres compañeras, además de baño, cocina y cuarto de estudios, y que, como las demás, tendrá que lavarse la ropa y madrugar para estar a las ocho en clase. Además podrá colaborar en el huerto comunitario, cuidar a los burros u ovejas de la granja y realizar tareas de apicultor. Eso sin olvidar el kayak, el surf, la vela o el tenis.

María Teresa Campos celebra su 80 cumpleaños

Todas las revistas dedican varias páginas a María Teresa Campos con motivo de su 80 aniversario. La presentadora no ha hecho ninguna exclusiva pero sí tuvo la deferencia de recibir a los periodistas que se acercaron a su casa a felicitarla.

Teresa, sonriente y con el cabello más largo y oscuro, explicó que Terelu no había podido acompañarla porque está grabando Masterchef.

En Lecturas, la revista en la que escribe una columna desde hace varios números, Terelu narra lo difícil que ha sido convencer a su madre de que celebrase el cumpleaños. "Parece que le cae mal llegar a esta edad" porque, entre otras cosas, "piensa que si no trabaja se le acaba la vida… Quiere morirse con las botas puestas y no quiere que la jubile nadie, salvo su público".

Paulina Rubio cumple 50

Hola se ha hecho con las fotos de la fiesta exclusiva en la que Paulina Rubio ha celebrado su 50 cumpleaños. Sólo por verla retratada junto a su madre, la bellísima Susana Dosamantes, merece la pena bajar al quiosco para comprar la revista.

La celebración tuvo lugar en Miami, en el Faena Hotel, y no faltó el ‘Happy Birthday to you’, que entonó uno de sus hijos, o la tarta de cinco pisos.

Lo más llamativo del reportaje es que la cantante posa en una de las fotos junto a sus dos vástagos, pero al pequeño le han pixelado la cara. El mayor, Andrea, de diez años e hijo de Colate, sí enseña su rostro. Se supone que porque su padre ha firmado la correspondiente autorización. Quizá sea una señal de que están empezando a llevarse bien tras un divorcio bastante complicado.

Cóctel de noticias

Especial "jóvenes en capilla" en Hola. La revista dedica varias páginas a algunos de los hijos de famosos que acaban de ennoviarse o están a punto de pasar por el altar. Es el caso de las hermanas Claudia Osborne, hija de Bertín, y Ana Cristina Portillo, Jaime de Borbón Dos Sicilias o Felipe Cortina, hijo de Alfonso y Miriam Lapique.

Jaime Costos reúne a los cachorros de la jet en su casa de Madrid. El que fuera embajador de Estados Unidos en España está preparando una serie documental de viajes y ha organizado una fiesta a la que ha invitado a Tamara Falcó con su novio Íñigo Onieva, Alejandra Rojas o Adriana Carolina Herrera, que compartieron mesa y mantel con amigos de otra generación seguramente ya vacunados como Simoneta Gómez Acebo, Boris Izaguirre o Pitingo.

Álvaro Muñoz Escassi empieza el verano con nueva conquista. El que fuera novio de Lara Dibildos y esposo durante seis meses de la millonaria Raquel Bernal, ha incorporado a su lista de capturas a una atractiva mulata con la que paseó, vemos en Lecturas, por las calles de Madrid.