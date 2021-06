Cuando todos daban por hecho que Rocío Flores pondría rumbo a Honduras para sorprender a Olga Moreno en Supervivientes, tal y como Anabel Pantoja ha hecho con su pareja Omar, la hija de Antonio David Flores ha sorprendido con su justificación.

Pasan las semanas y se hace necesario infundir ánimo y fuerzas a los "supervivientes". Olga Moreno, la mujer de su padre, sin duda agradecería una visita familiar; ella misma ha confesado en más de una ocasión que lo desea con todas sus fuerzas. Sin embargo, tanto Olga como el público se van a quedar con las ganas.

Tal y como desveló la propia Rocío este martes en Tierra de nadie, no será ella quien viaje a Honduras para sorprender a Olga. A pesar de que hace semanas confesó que viajaría encantada para reencontrarse con la que considera su segunda madre, la hija de Rocío Carrasco ha cambiado de opinión y finalmente será Rosa Moreno, hermana de la concursante, quien vaya a verla.

"Olga dijo que quería compartir esta experiencia con su hermana Rosa y es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. La mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es energía y buena vibra, es ella y va a flipar cuando la vea", ha asegurado Rocío, explicando por qué la hermana de Olga y no ella, a quien la mujer de Antonio David espera con ansia e ilusión. Ademas, "yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir en estos es su hermana".

Horas antes, Rocío llegó a Madrid cargada con una maleta y, muy seria, evitando responder a todas las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez, Terelu Campos o el Maestro Joao, entre otros, tras su estallido hace una semana ante los ataques injustificados hacia Olga. Parece que Rocío ha retrocedido posiciones y no quiere líos en los platós de Telecinco.