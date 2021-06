Enorme bronca de Jorge Javier a Anabel Pantoja por contar lo que se cuece en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez abroncó a Anabel Pantoja por infringir las normas de Supervivientes en su visita a Omar. La sobrina de la tonadillera se fue de la lengua con su novio y le proporcionó demasiada información, más de la que debía.

"Alegría, que haya sangre, hay veces que parecías una estatua", le dijo a Omar, recomendando que solo confiase en Albalá y Lola, entre otras muchas lindezas.

"Todo lo que has largado por esa boca contando lo que te da la gana del exterior", dijo un furioso Jorge Javier a Anabel Pantoja, recordándole todo lo que tenía terminantemente prohibido. "Anabel, ¿qué parte de no se puede dar información no has entendido?", le reprochó desde el plató.

"Que yo sepa ya le habían puesto el vídeo de Gianmarco hablando mal de él y de Lara imitándole. Solo le animé, no creo que haya dado información que les perjudique. Si es así, pido disculpas", dijo una sorprendida Anabel.

E insistió: "No vi nada malo, quería animarle para que siguiera. Tengo el derecho de opinar de cada uno, no he dado ningún dato de fuera", se defendió una frustrada Anabel Pantoja. "Tú piensa en las conversaciones que has mantenido con Omar y con Lola", advirtió Jorge Javier.