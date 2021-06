"Es el fin de una etapa en 'Sálvame'": emotivo homenaje a Mila Ximénez pese a la Eurocopa

"Es el fin de una etapa en Sálvame", dijo Jorge Javier en un momento dado de "Adiós, Mila", hora y media de televisión dedicada a la muy querida Mila Ximénez, fallecida de un cáncer de pulmón el miércoles por la mañana. Un miércoles en el que no iba a haber Sálvame por la Eurocopa pero, el azar lo quiso así, sí un programa especial bañado en lágrimas para rendir homenaje a su compañera. Así lo dijo Jorge Javier Vázquez: "Mila he escogido para irse el único día del año que no hay Sálvame. Si pensabas que te ibas a escapar…".

Jorge Javier resumió cómo conoció a la persona que acabaría convirtiéndose en su amiga: "Bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para Aquí hay tomate. Estaba desaparecida desde hacía años, Ana Rosa esta en la otra cadena, y pensamos qué hacer para combatir la llegada de Ana Rosa. Y dijeron: Mila Ximénez. Raúl fue a grabarle una entrevista a Sevilla hablando de Encarna y ese fin de semana hubo conmoción nacional. Y volvió Mila Ximénez a nuestras vidas".

El presentador continuó: "En Sálvame se convirtió en una de las mujeres más carismáticas de este país", dijo, sin que se interpretase como un menosprecio a otros programas donde participó. "Era tan feliz aquí, lo odiaba, se quería ir a Tánger, pero la felicidad que le ha dado Sálvame ha sido brutal. Me queda la alegría que los últimos 15 años de su vida han sido espectaculares".

Kiko Hernández fue el último en llegar. Estaba desolado y tuvo que reponerse fuera de plató antes de conversar con Jorge Javier, con el que se fundió en un emotivo abrazo antes de recordar lo que llamaron "la bronca", su peor discusión con Mila. Genuinamente afectado, Kiko dijo que se le va "una amiga como pocas. Tiro para delante pero me va a costar", dijo, recordando de manera cómica los quejidos continuos de Mila. Era el más afectado.

Fue el turno de Belén Esteban, bañada en lágrimas. "Yo hoy no pensaba ver aquí, Jorge, pero he venido por una cosa que me has dicho: a ella le hubiera gustado que estuvieras". "La he adorado y la hubiera matado en muchas ocasiones, me las ha montado gordas"; dijo con una sonrisa. "Cuando tenía temporadas buenas contigo me hacía la cruz", dijo, desvelando cierta rivalidad por la amistad de Jorge Javier".

María Patiño descubrió que a ella Mila la ha "cuidado mucho" pese a su en ocasiones difícil carácter. "Me ha ayudado más que yo a ella, y la verdad es que encontrar personas en el trabajo personas que te ayudan a levantarte a nivel personal para mí ha sido muy importante. Me va a costar".

Gema López explicó que Mila no se creía las alabanzas, en particular sobre su estilo de escritura. "Se deshacía y entonces es cuando yo lograba entenderla". "Nos lo ha hecho pasar mal a todos pero tenía una capacidad de pedir perdón asombroso", dijo, recalcando que no era nada rencorosa.

Rafa Mora confesó tener "un comienzo complicado, con bastantes conflictos, pero era generosa y humilde". No pasaba una hora y te estaba mandando un audio diciendo que no pasaba nada. Sálvame es complicado, te vas a casa hundido si no has dado lo mejor de ti, pero que Mila te envíe un mensaje diciendo que vales…".

Eugenia Martínez de Irujo entró por vía telefónica contando su peculiar relación. "La conocí a los 15 o 16 años, las pocas veces que coincidíamos me parecía una persona inteligente, y el buen humor y la mala leche que tenía. También Lolita Flores: "En algún momento le fallé pero le pedí perdón. Estamos destrozados".

Incluso Alonso Caparrós, pese a recién llegado al programa, habló con emoción. "Llevo dos años aquí y envidio los surcos que ha dejado en vosotros". "Ni en el mejor ni peor de mis sueños imaginé que iba a vivir la despedida de Mila. Pertenecía a ese género de personas con más fuerza de lo que podemos soportar. Y era capaz de arrastrarte a la emoción que ella tenía. Me sentí muy protegido por ella". Jesús Manuel, por su parte, destacó el cariño y el respeto con el que ha tratado siempre a todos los periodistas y reporteros, que han llenado de mensajes de afecto su teléfono móvil.