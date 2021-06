Manolo Santana, ajeno a la muerte de Mila Ximénez

Todos los trabajadores y compañeros de Mila Ximénez en Telecinco han tenido bonitas palabras para ella en los últimos días, entre ellos Alessandro Lequio, que se emocionó recordando a su hijo Álex, fallecido también a causa del cáncer. "No quiero profundizar en el tema, pero hay cosas que sigo sin entender en la lucha contra esta enfermedad bastarda. Se cuela silenciosamente en tu vida y...", comentó con lágrimas en los ojos en El programa de Ana Rosa.

Después de escuchar las declaraciones que dio a la prensa Alba, la hija de Mila y Manolo Santana, Lequio intervino para revelar que el extenista no tiene constancia de la muerte de su exmujer. "El que tiene que estar muy mal es Manolo Santana para que no se lo hayan dicho", comentó el colaborador sobre Santana, de 83 años. "No, no le han dicho nada", confirmó Beatriz Cortázar.

Manolo Santana no se encuentra bien de salud. En enero de este mismo año, un empleado del club de tenis que el exmarido de Mila Ximénez posee en Marbella desveló que está "en una situación lamentable". Según este testigo, el exdeportista "apenas puede hablar ni andar" y "hay que estar dándole de comer". "Solo lo sientan al sol para que mire las pistas y vaya recibiendo a todo el que va al club".

Santana, en 2018

La mala relación de Mila con su exmarido era evidente, y a pesar de que Santana se quedó con la custodia de Alba para que le diera una vida mejor, el trato con su hija es inexistente. En una de sus últimas intervenciones en Sálvame, Mila recordó el rencor hacia él: "Me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tener esta vida, esta relación, y separarse de la gente que le quiere", señaló la colaboradora, antes de afirmar que "esos hijos a los que ha dejado aparcados están protegidos y cuidados por Alba y por mí".

Poco después, Mila sorprendió al desvelar que "el día que Manolo falte no va a ser para mi ninguna pena. Espero que se muera antes que yo, porque es tan cabrón que todavía me voy yo antes, pero espero que sea él". Una profecía que, para desgracia de Mila, ha terminado por cumplirse.