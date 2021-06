Paz Padilla desvela cómo la despidieron de 'Got Talent': "Me hizo un montón de daño"

Paz Padilla recibió a Bertín Osborne en "su paraíso" para hacer un repaso por su vida de lo más especial en Mi casa es la tuya. Reconociendo que ha vivido un año especialmente duro desde que tuvo que despedirse del amor de su vida, Antonio y de su madre, Paz sentencia: "He pasado un año muy complicado, muy duro, pero he aprendido muchísimo. Lo primero que hago cuando vengo aquí es ir al cementerio, a ver a mi Antonio, a mi madre, a mi padre... cada vez hay más gente ahí, yo quiero que me entierren aquí".

Otra de las noticias que más dolor han causado a Paz, sin embargo, fue su despido de Got Talent. Algo que le hizo "un montón de daño" dado que produjo sin que se lo esperase, y pilló a Paz completamente desprevenida.

Sin mencionar al programa, dedicó unas sentidas palabras que pueden interpretarse también como una pulla en toda regla: "Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Me dijeron que no estuve al 100%, y yo le dije 'no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba'".

Paz Padilla profundiza en el tema explicando sus circunstancias personales, asegurando que "yo era humorista, durante una año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron: tú tranquila que vas a seguir trabajando, pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer", lamentó al respecto.

Antes también hubo momentos difíciles, como cuando su marido José Antonio fue imputado por fraude en unos cursos de formación de Andalucía. Paz cree de hecho que esa imputación enfermó a su marido: "Le hundió porque era el marido de Paz Padilla, salió en todos sitios. Él se sintió humillado, lo he visto llorar, el era un tío honesto y honrado que había cumplido la norma".

Hace tan solo unos días, durante la boda de José Antonio León, la jueza que le tomó declaración a Antonio en aquel momento le confesó a Paz algo que llevaba guardando desde hace tiempo: "Me pareció injusto, sufrió mucho. Yo cerré el caso pero te lo tenía que decir. Yo le dije: creo que eso lo mató y qué pena que él hoy no te escuche, él se sentiría en paz".