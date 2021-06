Charo Baeza puede presumir, a los ochenta años recién cumplidos, de ser una española con renombre en los Estados Unidos, en el mundo del espectáculo. Se niega a jubilarse. Ha ganado mucho dinero. Y en el amor, tuvo dos maridos: Xavier Cugat y Kjell Rosten. Los dos fallecidos. El último se suicidó, pegándose un tiro. Con él tuvo un hijo, Shell, cuarentón de fuerte complexión física, que se dedica a la música pop.

María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza, es natural de Molina de Segura, nacida una ya lejana primavera murciana. De mis averiguaciones para completar su ficha personal sólo he conseguido dígitos contradictorios. Charo aseguró ante un juez haber nacido en 1951 y no como la prensa norteamericana divulgó asegurando que la fecha fue la de 1941. Aquel juez permitió ser engañado, dando por válido el documento que portaba la artista pimentonera. El caso es que Charo lo manipuló. En realidad es, insistimos, octogenaria.

Charo Baeza era, mediada la década de los 60, una perfecta desconocida, mediocre cantante, que presumía de dominar la guitarra española gracias a las lecciones que le impartió el eximio maestro Andrés Segovia. Mujer llena de fantasías, no le importaba ir mintiendo a los empresarios en su afán de triunfo, con sus menguadas aptitudes artísticas. Lo que tenía era un físico llamativo, llamando la atención con sus vestidos; poca ropa para lucir un esplendoroso busto y unas no menos atractivas piernas.

Xavier Cugat, el director de orquesta catalán afincado en Nueva York, se había divorciado ya cuatro veces y tenía la inmediata necesidad de suplir a Abbe Lane como vocalista para su espectáculo. Casualmente conoció en Madrid a Charo Baeza, a la que convenció para llevarla consigo a los Estados Unidos. Estaba seguro que podría convertirla en estrella de las variedades. Lo malo para Cugat es que "debía cargar" con la madre de la murciana. En relativamente poco tiempo la fue puliendo, enseñándola a estar en un escenario, a bailar con soltura y a cantar sin desafinar demasiado. También la adiestró en la manera de comportarse en público. Y a obligarla a estudiar inglés.

Xavier Cugat y Charo Baeza contrajeron matrimonio el 7 de agosto de 1966. Fue en Las Vegas, en el casino Caesar Palace: la primera vez que sucedía allí un enlace. Los anuncios luminosos de la gigantesca sala de espectáculos del casino señalaban las actuaciones de Xavier Cugat, Charo y Woody Allen. A Cugat no le hacía mucha gracia el cómico, al que por razones que no vienen al caso llegó a demandar judicialmente. Ella, casi siempre acompañada de mamá, se benefició al máximo de aquella unión pues gracias a que su marido conocía a gente importante del "show-bussiness", amén de ser la vocalista de la orquesta que dirigía aquel, pasó a ser una diva en los programas televisivos de mayor audiencia, y de la prensa en general. El New York Times, por ejemplo, le dedicó un amplio reportaje. La pareja viajó a Madrid en el verano de 1967 y conocí de sus labios lo bien que se encontraban juntos uno y otra. Cugat ya no volvió a casarse con ninguna otra mujer aunque sin dimitir de su seductora fama ligándose a las jovencitas que embaucaba con su labia y su fama. En 1978 Charo rompió aquella unión definitivamente. Tenía a su nombre una buena casa en Hollywood y en el banco una cuenta que le iba a resultar suficiente para cambiar de vida.

El mismo año de su divorcio se enamoró del suizo, Kjell Rosten, tipo duro que guardaba entre su traje una pistola. Charo sentíase segura a su lado, lo convirtió en su apoderado y después en su marido. Tuvieron un varón, antes ya mencionado. En esa nueva etapa, ya divorciada de Xavier, Charo no tenía en adelante necesidad de se identificada como "la señora Cugat". Ya se ganó anunciarse simplemente con su nombre familiar. Las Vegas fue el lugar donde más veces actuó. Se acompañaba con su guitarra, rasgando las notas del "Concierto de Aranjuez", de igual modo que hacía versiones de Los Rolling Stones. De Peret, eligió "Borrquito" para su repertorio rumbero. El público repetía un doble vocablo, "cuchi-cuchi", que ella incluía entre canción y canción, a modo de guiño erótico. Rodó algunas películas, perfectamente olvidadas, que no llegaron a proyectarse ni siquiera en Murcia.

Charo Baeza | Cordon Press

Necesitaba nacionalizarse estadounidense, lo que consiguió en 1977.Su notoriedad iba creciendo. Los productores de dibujos animados de la serie Los Simpsons incluyeron su figura en "comic". En varias ocasiones apareció en otra serie de éxito, Vacaciones en el mar. Parte de su patrimonio lo invirtió en un restaurante en la isla de Kauai.

En el año 2019, su segundo marido, que llevaba un tiempo depresivo a causa de una enfermedad se quitó de este mundo con un disparo de la pistola que llevaba siempre consigo. Charo Baeza estaba en una habitación contigua en la vivienda familiar. Desde entonces, viuda, no ha tenido que sepamos ningún otro amor duradero.