El 'Deluxe' hace pagar a Marta López su apoyo a Olga Moreno: "Has hecho un concurso de mierda"

Marta López acudió al Deluxe del viernes para defender su paso por Supervivientes y enfrentarse a colaboradores como Belén Ro, que le reprimió su encendida defensa de Olga Moreno y su silencio a la hora de defender otro tipo de conflictos… como el de ella misma pese a que son amigas desde hace dos décadas.

Belén Ro no estuvo sola, con María Patiño y Lydia Lozano apoyando a la colaboradora en su bronca con Marta López. El conflicto fue escalando hasta convertirse en el instante más tenso de todo el programa y en él resonaba las posturas tomadas ante la difícil situación familiar de los Mohedano tras el docudrama de Rocío Carrasco.

Belén estaba profundamente dolida con Marta López y le confesó que sintió decepción con ella "cuando Rocío Flores me atacó como lo hizo en el plató de Supervivientes". La colaboradora se refería al tenso enfrentamiento que tuvo con la hija de Rocío Carrasco, que costó a ésta una dura reprobatoria en la práctica totalidad de los programas de Telecinco.

"Tú estabas ahí y te quedaste callada, solo me defendió el Maestro Joao. ¿Y tú eres mi amiga desde hace 20 años?", dijo muy enfadada Belén Ro, evidentemente dolida porque Marta defienda a Olga Moreno y Rocío Carrasco y no a ella. "No te hagas la víctima y digas que te está saliendo caro defender a Olga porque es a mí a quien le está pasando factura".

Belén llegó a arremeter contra ella y su paso por Supervivientes: "Tú has hecho un concurso de mierda y aún así yo te he defendido, no he sentido que tú hagas lo mismo por mí". Lydia Lozano la acusó de mentir abiertamente, y María Patiño lamentó que no haya apoyado a su amiga.

Marta López, acorralada, sorteó como pudo la situación. Delante tenía en su contra a las tres colaboradoras. "Yo he hablado con Rocío Flores tras las cámaras aunque no lo haya hecho delante, no creo que te haya fallado". "No he fallado a nadie", dijo ante una Belén Ro que aseguró que prefería callarse cosas.