Antonio David Flores concedió su primera entrevista tras meses de silencio a CadenaJuanjoVlog, un canal de Youtube de temática televisiva, donde abordó sin limitaciones la situación generada a su alrededor del polémico docudrama protagonizado por su ex, Rocío Carrasco.

Antonio David, en una entrevista concedida gratis, agradeció infinitamente el apoyo de la "Marea Azul" y situaciones como las ocurridas en el funeral de Mila Ximénez, donde coincidió con sus excompañeros de Sálvame pero fue aplaudido espontáneamente por muchos de los allí presentes.

"Sabía que me iba a encontrar allí a personas que habían trabajado conmigo y que podía tener un momento desagradable, pero para mí no fue ningún problema. Tenía que ir a despedir a mi amiga. Me encontré en la entrada era ochenta cien personas que le daban el pésame a la familia y cuando me vieron la reacción que tuvieron fue aplaudirme. Pero no le di importancia porque lo importante era estar allí y despedirme. Pero era tanto el dolor que tenía en ese momento que no le presté atención", dijo al respecto.

A raíz de su inesperado despido de Sálvame cuando se estrenó el primer episodio del docudrama, Antonio David se preguntó por qué, si ese programa estaba planificado tantos meses antes, como se ha dicho, no le despidieron de Sálvame "un año antes", cuando, precisamente, fue contratado en el reality que también produce, como la serie sobre Rocío, la productora La Fábrica de la Tele. Antonio David piensa que su contrato con la productora y Sálvame no fue casualidad y que fue firmado, precisamente, para escenificar más tarde su despido una vez saliera el documental. "Las fechas cuadran", dijeron los entrevistadores.

Además, se enteró de su despido pocos minutos antes a través de su representante, que justo antes de tomar el AVE a Madrid le señaló un "problema de escaleta que no sabía si salía hoy o mañana en el programa. Y me entero como todos vosotros por televisión de que me despiden".

¿Vio venir antes la maniobra de su despido, durante sus colaboraciones en Sálvame y La Fábrica de la Tele, que se extendieron durante algo más de un año antes del estreno del documental que ellos mismos estaban preparando? "Jamás. Es más, por el tratamiento que yo recibía en plató había momentos en que me llamaba la atención y me sorprendían, porque son muchos años y conoces a la gente. Pero cuando salían a publicidad me trataban genial, como siempre me han tratado". Nunca sospechó, por tanto, de la "encerrona".

¿Volvería a esa productora si se lo pidiesen o cambiasen de opinión? "Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. El daño que se han hecho es irreparable, el daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y mi familia que lo estamos sufriendo", dijo, refiriéndose a cómo le han culpabilizado mediáticamente por unos delitos por los que la Justicia ha rechazado juzgarle. "Jamás he maltratado a una mujer, cómo se me puede comparar con José Bretón, que es un asesino, con Tomás Jimeno?", concluyó.