Con el cebo de la entrevista de Antonio David Flores lanzado desde el viernes, la expectación estaba servida. El ex de Rocío Carrasco rompió su silencio en CadenaJuanjoVlog, un canal de Youtube de temática televisiva al que Antonio David concedió su primeras declaraciones sin intercambio económico de por medio.

Tras algún problema técnico y algo más tarde de lo esperado, Antonio David apareció en el canal para desmontar las mentiras de la docuserie de La Fábrica de la Tele. "Nos ha buscado él", dijo Javi Oliveira, uno de los youtubers responsables de la entrevista, "porque ningún medio lo quiere entrevistar".

Antonio David se confesó "nervioso" porque no pensaba que la entrevista iba a tener semejante repercusión. "Habéis cuestionado lo que un medio de comunicación potente y una empresa como La Fábrica de la Tele ha pretendido hacer", algo que requiere "valentía", dijo el exguardia civil en el canal de YouTube. "Detrás del negocio de ellos hay una familia a la que se ha hecho muchísimo daño, y una persona -yo- a la que se le ha defenestrado, despedido públicamente, destrozado la vida y le han señalado mesiánicamente ante todo un país".

La tarea de documentación llevada a cabo para la entrevista -explicó Antonio David- ayudó incluso a su despacho de abogados, recuperando "cosas que estaban en el olvido" que serán utilizadas convenientemente.El ex de Rocío Carrasco, un tanto ajeno al mundo de las redes -tal y como confesó- manifestó también que consideraba que esa entrevista no era "trabajo", de modo que en la retransmisión no iba a haber "show televisivo" alguno.

Al borde de las lágrimas, Antonio David explicó cómo ha vivido la situación: "Tras esta denuncia había un negocio, una venganza personal, un intento de destruir una familia, a una persona. Estos tres meses han sido muy, muy, muy duros, de los más difíciles de mi vida. He soportado un daño terrible y lo que más me duele, un daño atroz a mi familia".

"No soy grato para Jiménez Losantos, pero decía que yo no le gustaba pero ella tampoco. Y defendía una causa". También nombró a La Razón, El Mundo, Diario 16 y los que no han seguido la "corriente unidireccional que pretendía La Fábrica de la Tele haciendo creer que si opinaban una cosa contraria a su negocio eran negacionistas". "Lo monstruoso es que ha venido de los tuyos, de gente de tu trabajo", dijo el YouTube Juanjo Menéndez.

Antonio David desveló la gran mentira tras el docudrama de Telecinco: "Sabéis de sobra que tanto Rocío como Fidel tenían denunciado a directivos de La Fábrica de la Tele, periodistas y colaboradores. No sé cuántas demandas había puesto, pero había un montón. Y con esa presión judicial terminan negociando la retirada de esas demandas contra quienes entienden que han vulnerado sus derechos y haciendo un negocio millonario. ¿Es alucinante o no?", dijo, lamentando cómo todos han utilizado "la Justicia como un negocio".

"Sálvame y otros formatos de La Fábrica de la Tele han convertido la televisión en un juzgado. No puede saltarse uno a la torera por un negocio los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas", denunció. "Y han provocado el efecto contrario. Han querido imponer una versión y la gente en su casa, en las redes sociales, han dicho que eso no es así".