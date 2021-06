Rocío Flores celebra el éxito del testimonio de Antonio David Flores en Youtube

Rocío Flores se ha mostrado cauta a la hora de comentar el contenido de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco, pero lo que sí está claro es que, a pesar de las acusaciones que ha vertido su madre sobre Antonio David Flores, la está dispuesta a defender a su padre a capa y espada. El excolaborador de Sálvame fue despedido sin previo aviso por La Fábrica de la Tele y ha pasado meses en el ojo del huracán recibiendo todo tipo de insultos, por eso su testimonio de la mano del youtuber Juanjo Menéndez (CadenaJuanjoVlog) ha supuesto un desahogo para él y su familia.

El vídeo ha alcanzado más de 400.000 visitas en menos de 24 horas y está situado en el número 1 de tendencias de Youtube, algo que Rocío Flores ha celebrado en su cuenta de Instagram. La joven escribió un escueto "increíble" acompañado de un corazón para mostrar su emoción por el éxito del testimonio de su padre, que poco a poco está abriéndose a hablar con los medios, siempre aconsejado por su abogado.

La hija de Rociíto y Antonio David intervino en el directo de su padre por sorpresa para mostrarle su apoyo. "Decirte solamente que sé que esto para ti está siendo muy duro y que te quiero con todo mi corazón. Gracias por ser mi padre", dijo ella haciendo llorar a su padre. Minutos antes, el ex guardia civil reconoció haber vivido momentos muy malos, que incluso le habrían llevado a no querer salir a la calle: "No he sido nunca un santo, he cometido errores, pero no para que se me linche de esta manera".

Muy orgulloso puede estar tu padre de ti @rotrece #EntrevistaADF Gracias a ti por ser tan buena hija, Rocío. pic.twitter.com/7cR6LBehAS — Modo_Cotillitas 💙 (@Juan39942280) June 27, 2021

Además, Antonio David confirmó que no volverá a trabajar para la productora que ha tirado su imagen por el suelo. "Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable, a quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de La Fábrica de la Tele a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia", señaló.