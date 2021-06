Pilar Rubio: "Mi trabajo está en España"

Pilar Rubio no para de trabajar. Ella misma no sabe de dónde saca el tiempo, con todo o que conlleva ser familia numerosa. La mujer de Sergio Ramos es imagen de un producto que lleva por nombre Beauty Elixir, que sirve para trabajar la belleza desde el interior, nada de cremas, tan solo una solución a base de ácido hialuronico, colágeno y demás vitaminas con sabor a cereza.

"Lo tomo desde hace un mes y de verdad que lo noto, aparte de mi gimnasia, que no lo perdono, me gusta cuidarme y suelo llevar una rutina bastante intensa. Hay días que no se puede, imagínate, ayer me levanté a las 4,30 de la madrugada y me acosté a las 12 de la noche trabando, y el tener una buena alimentación es fundamental". De esa manera tan clara lo explicó.

En el transcurso de la conversación que mantuvimos, al preguntarle por su futuro profesional con la salida de su marido, Sergio Ramos, del Real Madrid, su respuesta fue muy concisa. "Mi trabajo está en España. Vuelvo en septiembre a El Hormiguero, mis compromisos profesionales están aquí, y tengo muchos proyectos, y seguiré con ellos. Lo importante y el reto es intentar conciliar mi vida profesional con la personal. No sé el próximo destino, no sé nada, te lo juro por mis niños. Vivo el día a día, no sé lo que haré mañana, pero lo que tengo claro es que la palabra es conciliación. Si tenemos que irnos a otro lugar, me daría igual mientras esté con mi familia, y lo compaginare con mis temas profesionales." Eso declaró.

Al preguntarle por su Sergio Ramos y cómo se encontraba, fue muy prudente. "Estamos todos bien, fue todo muy emotivo". Es lo único que dijo.

De cara al verano tampoco hace planes, al no tener un trabajo fijo. "Siempre estamos a expensas de fechas, pero al final siempre encontramos unos días para descansar, es impensable que me programa un viaje con dos semanas de antelación".

Tuvo unas palabras muy cariñosas cuando le pregunté por Tamara Falcó, ya que en alguna ocasión coinciden en el programa de televisión. "Es encantadora, la conozco dese hace muchos años y nos llevamos muy bien, es muy divertida, y se cae muy bien a todo el mundo. Es un gusto trabajar con ella".