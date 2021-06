Este lunes se celebró por fin, 15 meses después de su fallecimiento por coronavirus, la misa funeral en memoria de Carlos Falcó en la Basílica de San Francisco El Grande. Un emotivo homenaje a uno de los empresarios más carismáticos y queridos de nuestro país al que no faltaron, además de numerosos amigos, ni su viuda Esther Doña ni sus cinco hijos, Manolo, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara Falcó.

Su viuda, rigurosamente de luto con un discreto vestido negro, llegaba sola y visiblemente emocionada a la Iglesia minutos antes del comienzo del funeral, confesando que tenía "muchos sentimientos encontrados" en este esperado adiós que no se pudo celebrar antes por las medidas restrictivas del Covid.

"Fue la persona que me enseñó y me descubrió lo que realmente es el amor", señalaba una afectada Esther Doña, asegurando que pese a los rumores que apuntan a que podría haber rehecho su vida sentimental con un acaudalado empresario, "Carlos es el hombre de mi vida, no fue. Es el hombre de mi vida".

Así fue el reencuentro

Desvelando que a su marido le hubiese gustado ver a toda la familia unida en su funeral, Esther ha aclarado que la relación con los cinco hijos de Carlos está "muy bien", afirmando que "se distorsionó mucho" su llamativa ausencia en el homenaje al Marqués de Griñón el pasado 1 de junio en Madrid Fusión; un acto al que la malagueña confesó en sus redes sociales que no la habían avisado.

La misa funeral ha supuesto el reencuentro público de su viuda y sus hijos que, como todo el mundo sabe, no mantienen una relación fluida. De ahí el 'morbo' del reencuentro entre los hijos del empresario vinícola y su viuda en la misa funeral. Un encuentro del que, desgraciadamente, no pudimos captar ninguna imagen, aunque se comenta que fue frío y tenso, principalmente con Tamara, con quien al parecer ya no mantenía una buena relación en vida del Marqués de Griñón (de hecho, no asistió a su boda con Esther).

Sin embargo, tal y como nos ha contado la hija de Isabel Preyler - elegantísima de riguroso negro con una sofisticada blusa de manga corta con encajes y transparencias - el reencuentro con la última mujer de su padre fue "fenomenal", aunque prefirió no entrar en detalles sobre el mismo, que habría tenido lugar en las primeras filas de la Basilica.