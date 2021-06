Lío entre Amor Romeira e Ylenia Padilla a cuenta de la ley Trans

Ylenia Padilla es uno de los rostros conocidos que han mostrado su rechazo a la ley Trans, cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, ya que a su parecer, supone una "traición" a las mujeres. La exconcursante de Gran Hermano publicó una serie de tuits que han levantado ampollas y por los que ha tenido que enfrentar a un buen número de usuarios.

"Más fuerza que miedo. Más calle que clase. Soy agresiva, guerrera y disfrutona… ¿Seré un hombre? A partir de hoy espero ser respetada por el terrorismo informativo como todos los machirulos a a los que endiosan y protegen. Soy más liste y rápide. Lo merezco", escribió con sarcasmo, reivindicando el feminismo.

"El feminismo no pertenece a la izquierda ni a las sectas comunistas. El feminismo no se utiliza para facturar. El feminismo no es un alimentador de egos ni hay mujeres más y menos aptas. Ojalá muchas abran los ojos. #29JTraiciónALasMujeres", añadió.

Solicito apoyo español frente al acoso y derribo que estoy recibiendo. 🇪🇸❤️‍🔥💪🏽 — Ylenia (@YleniaGandiaSh) June 29, 2021

Algunos usuarios de Twitter mandaron los mensajes de Ylenia a Amor Romeira, una de sus enemigas íntimas, para que censurara su opinión y generar conflicto. Y aunque en un primer momento prefirió no entrar al trapo "para no hacer leña del árbol caído", terminaron enzarzándose.

"A la que graba a los hombres cuando se lía con ellos, a la transexual de Vox y taurina, a la que lo vende absolutamente todo por dos duros y no la quieren ni regalada por lianta. Lávate esa bocaza para hablar de mi", escribió Ylenia, y añadió: "Me insultaste por criticar a Irene Montero y me llamaste enferma mental. Y yo te digo lo que eres tú: arrastrada, muerta de hambre, lianta, vendida. Cuando quieras te lo explico".

Amor respondió rápidamente: ¿Estás segura que fue así? Porque no quiero dejarte en ridículo. ¡Estás a tiempo de contar la verdad! ¡Este es el nivel al que me tengo que enfrentar! Repito: "No hago leña del árbol caído". Un beso Ylenia", sentenció.