Enrique Ponce y Paloma Cuevas podrían ir a juicio ante la falta de acuerdo en su divorcio

Diez Minutos publica información exclusiva en su portada que explicaría por qué ha pasado un año desde que supimos que Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separaban sin que él haya firmado los papeles del divorcio. Concretamente este miércoles 30 de junio se cumple un año de la portada de Semana que anunciaba la separación de la pareja. Después vendrían el cocodrilo hinchable y los TikTok.

Asegura la revista que Enrique y Paloma están cada vez más cerca de ir a juicio porque no consiguen llegar a un acuerdo y que sus posturas están cada día más enfrentadas. Como suele pasar, el dinero sería uno de los principales escollos. El acuerdo económico al que llegaron a las puertas de la separación no tendría validez hoy: "Era otro momento para la pareja y las cifras que se contemplaron entonces ahora parecen poco probables". Se había estimado que Ponce pagaría una pensión mensual a sus hijas de 10.000 euros. Sin embargo su situación económica no es la misma que hace un año y ahora ofrece 6.000. No olvidemos que este mismo lunes el torero anunció su retirada de los ruedos y verá reducidos sus ingresos.

A la negociación económica se añadiría otro problema: Paloma no está dispuesta a que sus hijas conozcan a Ana Soria y así se lo habría pedido al matador. Hasta el momento él lo ha cumplido, pero no está por la labor de prolongar esta situación. Quiere hacer vida familiar con su novia y sus chiquillas.

Diez Minutos también apunta algo que se ha hablado en Es La Mañana de Federico: la posibilidad de que Paloma y sus hijas se muden un año a vivir fuera de España. Algo que sería totalmente compatible con la marcha de Ponce, ahora retirado de los ruedos, a alguno de los países latinoamericanos en los que tiene tantos amigos.

Letizia será tía de nuevo: Telma embarazada

Semana publica en portada que Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, está en estado de buena esperanza. A sus 47 años, para 48 en el mes de octubre, Telma está esperando su segundo hijo, que será primo de la futura reina de España.

La hermana de nuestra soberana convive desde hace tiempo con el abogado británico Gavin Bonnar, de 54. La relación comenzó prácticamente en la puerta del colegio en el que estudiaban los hijos de ambos. Allí se conocieron cuando él todavía estaba casado con una de las integrantes del grupo musical The Corrs. Bonnar dejó a la cantante y violinista por Telma.

Leemos en Semana que la hermana de la reina está en los primeros meses de su embarazo. En las imágenes vemos a la pareja disfrutando del aperitivo en una terraza cercana a la casa en la que viven en la urbanización madrileña de el Soto de La Moraleja. Telma bebe agua, quizá la prueba de que se está cuidando de cara a su próxima maternidad.

Amelia Bono y Manuel Martos se separan

Exclusiva de ¡Hola! que huele a cadena de favores: la revista publica de manera edulcorada una información para evitar que aparezca otra. Los Martos-Bono son habituales de esta publicación, que ahora da la noticia pero citando a "fuentes cercanas" y no a los protagonistas.

Amelia, hija del político José Bono, y Manuel, hijo del cantante Raphael, llevaban casados trece años, tienen cuatro hijos en común y aparentemente vivían vidas totalmente instagrameables. De nuevo las redes sociales proporcionándonos una imagen falsa repleta de mensajes correspondidos de amor. La que ellos querían dar.

Dice ¡Hola! que la separación se produce "de forma amistosa y sin que existan terceras personas" y que, aunque los dos llevan distanciados desde hace tiempo, siguen viviendo bajo el mismo techo "y así piensan continuar". De ahí la sorpresa que genera la noticia. Si eran felices haciendo sus vidas por separado no había necesidad alguna de explicar que se les rompió el amor de no usarlo tanto.

Penélope y Bardem, vacaciones en Cerdeña

¡Hola! dedica su portada a toda página a Penélope Cruz y Javier Bardem. La pareja se prodiga poco en los medios nacionales, de ahí su interés. Lo extraño es que el semanario se haya atrevido a publicarlas sin miedo a ser demandados, porque no sería la primera vez que los actores acuden a los tribunales para quejarse.

Penélope y Javier están en Cerdeña porque él está rodando La Sirenita, película Disney en la que interpreta a Tritón, y se han dejado ver por las playas de la costa italiana de lo más acaramelados. Sus once años de matrimonio demuestran que son una de las parejas más sólidas del famoseo patrio.

Carlota Corredera se relaja en Baleares

Lecturas dedica toda su portada a Carlota Corredera, que está disfrutando del Mediterráneo tras la emisión del docudrama de Rocío Carrasco, el programa que la ha coronado como activista política en Telecinco.

Las redes sociales, siempre crueles, aseguran que este reportaje es "la venganza de Jorge Javier", uno de los colaboradores de Lecturas. Carlota no puede aparecer peor retratada. La imagen elegida para la portada demuestra que ha cogido bastante peso y en páginas interiores incluso la muestran bañándose con un vestido con el que intenta taparse. No olvidemos que la presentadora es autora de un manual para adelgazar titulado Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar en salud.

La presentadora ha viajado a Formentera junto a su marido, Carlos de la Maza, cámara de televisión, y David Valldeperas, uno de los directores más activos de los programas de Telecinco.

Jorge Javier se despide de Alba, la hija de Mila

La columna semanal de Jorge Javier Vázquez en Lecturas de este miércoles está dedicada a Alba Santana, la hija de Mila. Lo más sorprendente del artículo es que incluye fotografías inéditas del momento: Alba acudió a casa del presentador a despedirse de él y curiosamente había alguien para retratar el instante.

En su diario, Jorge Javier explica que mantuvo una conversación con la hija de la periodista recientemente fallecida en la que recordaron algunos de sus mejores momentos y en la que se partieron de risa cuando rememoraron "los rebotes" que se cogía. El presentador también escribe que la muerte de Mila ha conseguido que el equipo de Sálvame, roto tras la emisión del docudrama de Rociito, se haya unido de nuevo.

Dos páginas después, Terelu Campos también utiliza la muerte de Mila para rellenar su columna. Asegura que la noticia ha "derrumbado" a su madre, Teresa Campos: "Estoy muy preocupada por ella, le ha dado un bajón. Influye mucho la edad y pensar que pueda pasarte algo en cualquier momento". Acompaña su artículo con una foto en la que posa con dos copas: la suya y la que pidió para Mila en su ausencia.

Cóctel de noticias

El hijo de Carlos Baute continúa con su vida. Después de que el cantante haya decidido reconocerle, José Daniel sigue con su día a día en la estación de servicio en la que trabaja. Semana publica un reportaje en el que vemos al joven poniendo gasolina en un coche "alejado de los lujos de su padre".

Sylvia Pantoja, contra su tía Isabel. Lecturas dedica su entrevista de este miércoles a la sobrina de la cantante, que acaba de regresar de concursar en Supervivientes con ganas de atacar a Pantoja. Dice en el titular que la vetó y llegó a pasar hambre. Pero lo mejor es una frase que hoy cobra más importancia de la que Sylvia jamás hubiera pensado: "No querían mis canciones en la radio ni pagando. José Luis Moreno tenía pasión por mí pero Isabel lo acaparó y dejé de existir". Ahora que el productor ha sido detenido debería darle las gracias.

Los hijos de Carlos Falco y Esther Doña coinciden por primera vez en un año en el funeral por Carlos Falcó. ¡Hola! ha sido la única que ha esperado para poder publicar esta semana las imágenes del homenaje, celebrado el pasado lunes en la Basílica de San Francisco el Grande con la asistencia de, entre otros, la infanta Elena. La relación entre la viuda y los vástagos del marqués de Griñón nunca ha sido buena.

Pepe Barroso Jr., modelo en sus ratos libres. El reportaje que publica ¡Hola! con el hijo del empresario Pepe Barroso junto a su novia en sus últimas vacaciones parece sacado de una revista de moda. Son los dos tan guapos y se miran con tanto embelesamiento que cualquiera diría que están en plena sesión fotográfica.

Ana de Armas recupera la ilusión con el vicepresidente de Tinder. Lecturas nos cuenta en un breve que la actriz ha superado su ruptura con Ben Affleck junto a Paul Boukadakis, ejecutivo de la famosa aplicación de citas.

Lolita se escapa a la playa con su hija y su nieto. ¡Hola! muestra varias fotos de la cantante pegándose un chapuzón con su nieto, el hijo de Elena Furiase, que está inmersa en los preparativos de su boda el próximo mes de septiembre. En Lecturas la que luce palmito es su hermana Rosario, que a sus 57 años sigue estando espectacular en biquini.

Presentadores en guerra. Risto Mejide se la tiene jurada a Paz Padilla. De hecho se rumorea que el despido de la gaditana en Got Talent fue auspiciado por él. Ahora Risto vuelve al ataque con un documental en el que critica las pseudociencias, concretamente la descodificación biológica, disciplina que ha defendido la presentadora.