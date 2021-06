Desvelan la amenaza que José Luis Moreno hizo a Sandra Barneda en 'Hable con ellas'

La detención de José Luis Moreno el pasado martes ha provocado en enorme revuelo en el mundo del entretenimiento, aunque para muchos rostros conocidos de nuestro país no ha supuesto ninguna sorpresa. Varios programas de televisión recogieron este miércoles un buen número de testimonios de personas que han trabajado o coincidido con el conocido productor y que le acusan de haberles amenazado o no haberles pagado sus trabajos.

Alba Carrillo fue una de las que se animó a contar un episodio oscuro de Moreno en el programa de Telecinco Hable con ellas. Esto surgió a raíz del vídeo de Yolanda Ramos que se ha vuelto a hacer viral en el que actriz se saltó el guion para recordarle a José Luis Moreno que le debía dinero, en concreto 25.000 pesetas.

📺 Esta conversación entre la gran actriz @_YolandaRamos_ con el estafador Jose Luis Moreno es una fotografía de nuestra España: Yolanda: Usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas pesetas. José Luis Moreno: Tu piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. pic.twitter.com/z9xyrzQXCz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 29, 2021

Cuando el productor volvió al plató un año después, amenazó a Sandra Barneda, una de las presentadoras del programa. Según Alba, durante la publicidad, "arremetió contra Sandra Barneda hasta tal punto que le dijo ‘voy a acabar con tu carrera, una más y te corto el cuello’. Nos quedamos todas de una sola pieza".

Horas más tarde, Sálvame emitió el momento en cuestión. Las cámaras no estaban grabando ya que el programa se encontraba en publicidad, pero los micrófonos sí captaron la conversación, reproducida a continuación:

-José Luis Moreno: ¿Tú te crees que me importa tres carajos que te ofendas? ¿Pero tú quién eres, tía?

- Sandra Barneda: A mí no me hables así.

- J.L.M.: ¿Cómo que no te hable así? Tú a mí no me hables así

- S.B.: No me hables en ese tono.

- J.L.M.: ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?

- S.B.: Llevo 20 años en esta profesión.

- J.L.M.: ¿Haciendo qué?

- S.B.: Haciendo de todo.

- J.L.M.: Haciendo de todo, probablemente... Ni una más (señalándose el cuello).

Otros personajes como Carme Chaparro o Julia Otero también vivieron encontronazos desagradables con el productor, incluso Rafa Mora, que desveló que hizo "dos cameos" en Esposados por valor de 3.000 euros, nunca llegó a cobrar aquel trabajo.