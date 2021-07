Alaska está feliz porque este verano. No va a parar con su gira de Fangoria, y como ella misma comentó cuando le preguntamos por su regreso al trabajo después de la pandemia, está "encantada de volver a la carretera".

La artista echaba de menos sus conciertos. "Como sabes, hemos estado hasta hace poco con la obra de teatro, aparte de Cine de Barrio y más cosas como el videoclip, que acaba de salir con Ana Torroja, y que lleva por título "Hora y Cuarto". Está funcionado muy bien y no puedo estar más contenta. Yo quería que hubiera sido una sorpresa para Mario, porque desde pequeño sus padres le tenían que llevar donde Ana actuase, daba igual la ciudad, allí se presentaban, era fan total. El caso es que como yo soy un poco desastre para los correos, Mario leyó uno de ellos y se descubrió todo lo que había hecho, pero lo importante es lo mucho que le ha gustado. Lo grabé sin que él se enterase, pero al final se descubrió. Tenemos una buenísima amistad desde hace muchos años, nos tenemos un gran cariño". Contó.

Acaba de amadrinar la II Edición del proyecto Inspiring Stories by Evax, un libro ilustrado que recoge historias de mujeres increíbles para inspirar a las jóvenes a un futuro sin límites. "La Fundación XXX ha ideado este libro para aconsejar a chicas que no tiene claro a qué se quieren dedicar. Son relatos de mujeres que han tomado la decisión de ser pilotos, bomberas, y además lo han conseguido. A mí me dan un premio como inspiradora pionera. Yo de joven quería ser astronauta, hasta que monté en un avión y enseguida me di cuenta de que eso no era lo mío. Luego quise ser veterinaria, pero a los 14 años descubrí la música y lo tuve muy claro. Ahora tenemos la gira por delante, hemos retomado todo lo que se tuvo que suspender por la pandemia, y no se ha devuelto ni una sola entrada. Tengo apuntados 24 conciertos, y hay una docena que están por confirmar".

Al preguntarle por su madre, me comentó que estaba estupendamente y que sus suegros, después de haber tenido el virus y haberlo pasado muy regular, ahora ya están muy recuperados, por fortuna.