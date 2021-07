El pulso que Enrique Ponce ha perdido con Paloma Cuevas: "La posición de Ana Soria cada vez es peor"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrada en el súbito adiós a los toros de Enrique Ponce, atrapado en una encrucijada personal y familiar con Ana Soria y su ex Paloma Cuevas que tiene distintas ramificaciones, aparte de las meramente profesionales.

Y es que se cumple justo un año de que su relación con Ana Soria saltase a los medios de comunicación, aunque el torero y la joven estudiante llevaban más tiempo juntos. Un año en el que existe un preacuerdo de separación con Paloma Cuevas que, sin embargo, Enrique Ponce todavía no ha ratificado. La estudiante de derecho ha desmentido esta semana los rumores de embarazo, surgidos a raíz de la prolongada tensión existente en Enrique Ponce, cada vez más navegando a dos aguas entre dos familias distintas.

No obstante, la firma podría producirse dado el giro inesperado que ha tomado la situación. Tal y como opinó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "tiene que ser inminente. Primero porque llevan un año y que él ha perdido ese pulso con Paloma es evidente; ella tiene la baza de las niñas y él lleva con Ana tres años, uno a la vista de todos. Y la gente del toro siempre se separa con una discreción casi silenciosa".

Para el director de Es la mañana de Federico, "ha pasado un año, sigue con la chica pero quiere a sus hijas. Y está rectificando", dijo en referencia a su conducta más discreta en tiempos recientes. "Me pongo en el puesto de Anita, que lleva tres años de querida: o me caso y me embarazo o este me deja y vuelve. Porque la familia es un imán muy fuerte y Paloma una mujer guapísima con la que siempre ha estado".

La periodista Beatriz Cortázar afirmó que "si el tema estuviera entre Enrique y Paloma el divorcio se habría firmado hace tiempo", dijo, señalando a la familia de Ana Soria, en concreto su padre y, de rebote, su padrino Baltasar Garzón. La periodista desmintió que, en principio, la pareja esté dispuesta a llevar su acuerdo a los tribunales: ambas partes siguen tratando de evitar este extremo.

Para Jiménez Losantos, refiriéndose a Ana Soria, "íntimamente ha visto algo en la relación de pareja que está en peligro. Ahora Enrique es más cauto y ya está enfadado, y ella, Ana, habrá dicho: a ver si esto se va a ir al garete que llevamos tres años. Y dirá que diga lo que diga mi padre vamos a firmar y fuera. Porque están jugando con fuego, el imán de Paloma es demasiado fuerte". Para el director de Es la mañana de Federico, "o rompe con su familia o es cuestión de tiempo que la deje", dijo en referencia al criterio de la familia de Ana que ha impedido al torero firmar el divorcio.

En suma, la posición de Ana Soria "cada vez es peor. Como no espabile esta puede ser su última temporada", dijo Jiménez Losantos.

Otra novedad: la comunión de la hija de nueve años de Enrique y Paloma, Bianca, que estaba prevista para la primera quincena de julio. El adiós a las plazas de Enrique que ha tenido lugar esta semana podría haber alterado profundamente los planes de nuevo. "Ahora como no hay corridas casi seguro se va a retrasar a finales de verano, además por los cuarenta grados de Andalucía. En principio, porqueque los días son menos calurosos y ya todo el mundo está más vacunado", dijo en esRadio Beatriz Cortázar.