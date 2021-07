Fabiola Martínez desvela qué es lo que no funcionó en su matrimonio con Bertín Osborne

Disfrutando de su nueva vida de soltera tras su separación matrimonial de Bertín Osborne después de 20 años de amor y dos hijos en común, Fabiola Martínez ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado con su presencia "Women's experience", un club creado por Belinda Washington y Concha Crespo para mujeres que inspiran y viajan sin cadenas, como la venezolana.

En un gran momento personal, la modelo asegura que, aunque siempre se ha conocido a sí misma, "había decidido dar prioridad a otras cosas", algo que ha cambiado tras su ruptura con el presentador: "Yo estoy fenomenal conmigo misma y quiero disfrutar de eso todo lo que puedo", ha asegurado, cerrando las puertas a enamorarse de nuevo por ahora.

Muy sincera, Fabiola habla de su separación y explica por qué su matrimonio con Bertín no funcionó, desvelando que "esto no pasa de la noche a la mañana. Son muchos años en los que intentas unir cosas y cada uno tenía sus espacios llenos de trabajo, expectativas y esas son las cosas que al final van separando un matrimonio o un noviazgo". "No es el tópico de que el matrimonio es difícil, es la convivencia lo que es difícil". "Él echa de menos la familia, nosotros hablamos a menudo, obviamente no estamos en la misma casa y a veces eso pesa, que te da nostalgia, pero también tengo nostalgia de Venezuela", señala.

Asegurando que sus hijos están bien tras la separación porque "ven que sus padres se tratan con cariño y respeto", la venezolana también explica por qué ha decidido mudarse tras su ruptura con el cantante: "Quiero un sitio donde la vida sea un poquito más fácil, más cómoda, poder estar todos juntos. Cualquiera que lo piensa diría que estoy loca, cuando tu vida se hace más complicada porque tu día a día es complicado, hay escaleras, Kike hay que moverle con una máquina, todo eso es agotador. Lo que quiero es estar en un sitio más pequeño, pero con mis hijos, que los vea, que los oiga, que estemos juntos. En esta casa prometo que muchas veces no sé quién esta en la planta de abajo". "Ya me mudo, ya tengo casa", desvela, añadiendo que su plan para este verano será "hacer la mudanza mientras los niños se van a Sevilla con papá".

A pesar de que su relación con Bertín es muy buena, Fabiola deja caer que finalmente no asistirá a la boda de Claudia Osborne y José Entrecanales Jr: "No lo sé. Es que es pronto y yo sé que muchas amistades no saben todavía, a lo mejor no es cómodo para muchos. No ha habido tiempo para que se acostumbren al trato de no matrimonio. Es muy incómodo para todo el mundo y la protagonista es ella, es su día, maravilloso".