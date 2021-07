Joan Collins | Archivo

La ambición de José Luís Moreno no tenía límites. Sin duda alguna, amparado por los millones que ha manejado en estos últimos años, quería producir series televisivas de alcance internacional. Y como la contratación de grandes estrellas del cine no le era posible, dados sus elevados honorarios, recurría últimamente al concurso de veteranas divas, como fue el caso de Joan Collins, la veterana actriz que alcanzara el éxito más espectacular de su carrera cuando interprertaba el papel de villana en Dinastía, la malvada Alexis Carrington.

Moreno tenía acceso a direcciones de importantes agentes artísticos de Hollywood, y a través del que representaba los intereses de Joan Collins le propuso que fuera la protagonista de Resplandor y tinieblas. No era siempre el ex ventrilocuo convertido en productor partidario de convocar a la prensa. Así es que cuando Joan Collins llegó a Madrid para entrevistarse con él, ningún periodista se enteró. Joan estuvo de acuerdo con José Luís Moreno en ser la heroína de una serie de ficción ambientada en la Edad Media. José Luís sería el director de ese culebrón, y había elegido a Joan Collins para representar la vida de la madre del rey de los franceses, Luís XV, Adelaida de Saboya. Por cuanto sé las pruebas y el comienzo del rodaje se produjo a espaldas de los medios informativos. Acaso ello tendría algo que ver con sus oscuros negocios. No he podido establecer si Resplandor y tinieblas llegó a filmarse en su totalidad o no. Lo que sí es cierto que Joan Collins tuvo negociaciones con José Luís Moreno.

Joan Collins tiene ochenta y ocho años. Pocas actrices a esa edad siguen activas, pero esta londinense residente en Los Ángeles desde hace muchos años ha conseguido mantenerse en el escalafón de las grandes figuras, aunque ya en cometidos de antagonistas. Estaba muy contenta en Madrid por el ofrecimiento de José Luís Moreno para un papel estelar. Por otra parte ella ha visitado España en diversas ocasiones y en Mallorca pasó algunos veranos. Yo hablé con ella en un par de ocasiones, admirando su belleza y elegancia, a la par que observaba cómo cumplía años sin que se notara mucho los retoques y operaciones faciales a las que se sometía. Refugiada en seriales televisivos era una bruja especial en American Horror Story, que tuvo buena aceptación hace tres temporadas.

Cinco son los matrimonios que ha vivido Joan Collins. Madre de tres hijos, con dos de sus maridos. El último se llama Percy Gibson, con quien lleva unida desde 2002. La lista de sus amantes es profusa. Uno de ellos fue el actor-cantante de color Harry Belafonte, y otro el sempiterno seductor Warren Beatty. Ha publicado varios libros, y ahora esperamos leer su autobiografía, aunque ya en uno de esos volúmenes contaba algunas peripecias de su intensa vida artística y sentimental.