Inesperado llanto de Ana María Aldón en directo: se rompe al recordar su peor momento

Ana María Aldón protagonizó dramáticos momentos en la última edición de Viva la vida. La mujer de Ortega Cano rompió a llorar tras recordar todo lo que se dijo sobre ella y su marido cuando se quedó embarazada del torero hasta el punto de sorprender a la presentadora Emma García.

Era el año 2012 y Ana María Aldón estaba embarazada de Ortega Cano. Entonces, la pareja sufría duras críticas de los colaboradores televisivos más allá incluso de las guerras mediáticas que protagoniza hoy. Recordar estos eventos, en los que se le acusaba de tener un plan trazado para engañar al torero y se dudaba incluso de su paternidad, hizo llorar en plató a Ana María.

"Yo estaba embarazada de mi hijo y me daban hasta taquicardias por todas las barbaridades que se decían de mí", contó en el plató de Viva la vida. "Gracias al apoyo de mi marido y de mi familia estoy yo hoy aquí", contó al respecto.

Ana María se refirió a una situación que se dio en el Ramón y Cajal que le hizo pensar en quitarse la vida. "Sabíamos que ahí iban a decir que íbamos a ir al Ramón y Cajal", dijo, dejando ver que siempre supo de dónde venía la información que se daba.

"A mí me daba miedo la prensa, pensaba qué mierda es esta. Sin sentimiento, humanidad o corazón. Yo me veía como una persona embarazada y con miedo, en una situación que jamás había pensado, no quería tener más hijos. Me lo hizo pasar muy mal", dijo al respecto. Ana María, a partir de ahí, arrastró una peligrosa depresión durante mucho tiempo.

Ortega Cano, pese a los rumores expandidos por la televisión, nunca pidió a Ana María una prueba de paternidad. "Lo mas bonito de una mujer se estaba convirtiendo en la pesadilla de mi vida".